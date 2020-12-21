Через густий туман Київ скували затори: де складно проїхати (карта)

У столиці затори на дорогах

Транспорт рухається дуже повільно столичними дорогами

Станом на 9 ранку 21 грудня на основних магістралях Києва спостерігаються затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Зокрема, дуже повільно рухається транспорт на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту у напрямку правого берега.

Серйозні затори на проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій, Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі тощо.

Ускладнено рух у центрі Києва: на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Мечникова, вул. Басейній, Бессарабській площі та ін..

На лівому березі міста серйозний затор на проспекті Шухевича, проспекті Соборності, проспекті Бажана, Дарницькому шосе, Броварському проспекті.

Дані Google Maps

Сьогодні в Києві сильний туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура протягом доби 0-2° тепла.