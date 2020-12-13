Через ожеледицю комунальники Києва вийдуть на роботу раніше

Двірники столиці стануть до роботи о п’ятій годині ранку

Працівники комунальних служб Києва у зв'язку з погодними умовами в столиці розпочнуть свою роботу в понеділок, 14 грудня, о п'ятій годині ранку. Про це повідомив на сторінці у Facebook директор департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба.

«Ми посилимо роботу всіх комунальних служб вже зараз, щоб завтра вранці мешканці Києва безперешкодно та безпечно пересувались містом. Очільники районних державних адміністрацій, керуючих компаній, «Київавтодору» та «Зеленбуду» особисто організовують і контролюють дану роботу. Погодні умови надзвичайно мінливі і складні, однак ми повинні об’єднатися та працювати на випередження», – написав чиновник.

Він також наголосив, що посадові особи підприємств, установ та організацій нестимуть особисту відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків. Зокрема, за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за ними територіях.

В Київській міській державній адміністрації нагадали, що відповідно до п. 7.5 та 8.3 Правил благоустрою Києва, балансоутримувачі зобов’язані дотримуватися відповідних технологій щодо забезпечення умов функціонування та утримання територій, закріплених за ними, в належному санітарно-технічному стані, зокрема, прибирати від снігу та ожеледі прилеглу на 10 м територію.

Як повідомлялося раніше, на Київщині 13 грудня на дорогах утримається ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.