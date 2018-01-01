Через пошкодження будівель у центрі Києва поліція проводить перевірку

Поліція зафіксувала осіб, «котрі закликали до протиправних дій, та безпосередньо дії правопорушників»

Через пошкодження будівель у центрі Києва під час акції «Смерть Росії» правоохоронці проводять дослідчу перевірку, повідомила поліція Києва у Facebook. У відомстві зазначили, що унаслідок інциденту немає постраждалих і затриманих. «Учасники добровольчого руху «ОУН» провели акцію, під час якої пошкодили



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Ультраправі активісти провели акцію протесту біля відділення «Росспівробітництва», 18 лютого 2018 року

Поліція зафіксувала осіб, «котрі закликали до протиправних дій, та безпосередньо дії правопорушників»

Через пошкодження будівель у центрі Києва під час акції «Смерть Росії» правоохоронці проводять дослідчу перевірку, повідомила поліція Києва у Facebook.

У відомстві зазначили, що унаслідок інциденту немає постраждалих і затриманих.

«Учасники добровольчого руху «ОУН» провели акцію, під час якої пошкодили будівлю банку та російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінансової установи», – заявили в поліції.

Згідно з повідомленням на місці проведення акції перебували групи комунікації, які здійснювали роз’яснювальну роботу щодо наслідків порушень правопорядку.

Також працювали групи документування, які фіксували осіб, «котрі закликали до протиправних дій, та безпосередньо дії правопорушників».

Нагадаємо, у неділю, 18 лютого, на акцію підтримки видвореного за межі України Михайла Саакашвілі у центрі Львова прийшли близько тисячі його прихильників. А на мітингу у Чернівцях спалили опудало президента Петра Порошенка.

У Києві представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

Окрім того, націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».

Зранку у Києві близько сотні людей ходою вшанували тих, хто загинув у боях за Дебальцевський плацдарм у лютому 2015 року. Також у столиці пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.