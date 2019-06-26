Через ремонт закривається підземний перехід біля ВДНГ (карта)



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В Експоцентр можна потрапити, скориставшись іншим маршрутом

Підземний перехід біля ВДНГ під Голосіївським проспектом закривається на ремонт. Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook.

Ремонт триватиме з 26 червня по 8 липня, у цей період підземний перехід буде закрито.

Тепер, щоб потрапити на територію Національного комплексу «Експоцентр України», доведеться скористатися іншим маршрутом.

«Вибачаємось за тимчасові незручності, але вихід з цієї ситуації є. Якщо ви бажаєте чи плануєте завітати до нас у вказаний період, ви можете скористатися маршрутом, який позначено на карті», - повідомили в Експоцентрі, надавши відповідну карту.





Нагадаємо, у 2019 та 2020 роках буде реконструйовано вихід № 1 станції метро «Виставковий центр» Оболонсько-Теремківської лінії із будівництвом підземного переходу та примиканням його до підвуличного підземного переходу на просп. Академіка Глушкова у Голосіївському районі.

Як відомо, станція «Виставковий центр» збудована та введена в експлуатацію у грудні 2011 року. При будівництві станції споруджено три виходи у напрямку вулиці Васильківської.

Разом із тим, біля виходу зі станції метро існує діючий підземний перехід до Національного комплексу «Експоцентр України». Сполучення із виходом із метро відсутнє. При будівництві станції метрополітену передбачалось будівництво окремого сполучення станції з підземним переходом, але через брак коштів реалізовано не було.

Наразі містяни мусять користуватися незручним шляхом. Адже, щоб потрапити до ВДНГ, слід вийти з підземного виходу, перейти вулицю регульованим наземним переходом і знову спуститися в інший підземний перехід. Дехто обирає короткий шлях – просто через проспект, чим створює небезпеку на дорозі. Як наслідок – ДТП і травмування.



