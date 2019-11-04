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    Новини

    На Київщині згоріла стара ферма

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    На Київщині згоріла стара ферма

    Вогонь бушував на площі близько 3 тис. кв. м

    У неділю, 3 жовтня, сталася пожежа у приміщення старої ферми у с. Насташка Рокитнянського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби о 6:07.

    До місця виклику було направлено чергові караули 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Рокитне, 1-ДПРЧ, 3-ДПРЧ м. Біла Церква, 15-ДПРЧ м. Тараща та ПСО АПК «Насташка». Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить орієнтовно 3000 кв. м приміщення ферми.

    Пожежу було локалізовано о 07:40 та повністю ліквідовано о 08:30.

    На місці події працювали 5 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталося 140 пожеж. На пожежах травмована одна особа та врятовано четверо людей.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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