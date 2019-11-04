За тиждень у Києві сталося 140 пожеж



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31 жовтня горів будинок на вул. Пирогова, 2 Фото: ДСНС

Протягом тижня в екосистемах міста виникло дев'ять пожеж

Впродовж минулого тижня (з 28 жовтня по 3 листопада) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 266 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 140 пожеж та 7 аварій. На пожежах травмована одна та врятовано четверо людей.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 23 рази, ще 1 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом тижня в екосистемах міста виникло 9 пожеж на площі 0,538 га. Загалом з початку року здійснено 522 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 152,602 га.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 4 виїзди для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 532 виїзди (за аналогічний період 2018 року – 158 виїздів) щодо замінувань об’єктів Києва.

На водних об’єктах міста протягом тижня загиблих та врятованих немає. Загалом, з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 72 людини: а саме: на р. Дніпро — 32 особи, на озерах — 27 осіб, на інших водоймах міста — 13 осіб. Врятовано 25 людей.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 жовтня, в центрі Києва за адресою вулиця Пирогова, 2, загорівся житловий будинок, полум'я охопило дах будівлі.

За інформацією ЗМІ, вигоріли, як мінімум, чотири квартири.

В ходi гасiння було розiбрано близько 300 кв. м обгорiвших конструкцiй будинку. Жертв та постраждалих немає.