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    На Печерську палав приватний будинок (фото)

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    Займання сталося на зовнішній стороні дерев&rsquo;яної стіни, обшитої пластиком - На Печерську палав приватний будинок (фото)
    Займання сталося на зовнішній стороні дерев’яної стіни, обшитої пластиком
    Фото: ДСНС

    На момент загоряння мешканці будинку перебували на території власної садиби

    Сьогодні, 1 листопада, сталася пожежа в одноповерховому приватному житловому будинку на пров. Вільшанський, що у Печерському районі Києва.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 8:42.

    За вказаною адресою прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Займання сталося на зовнішній стороні дерев’яної стіни, обшитої пластиком. На момент загоряння мешканці будинку перебували на території власної садиби й одразу викликали рятувальників.

    Пожежу було локалізовано о 09:12, а вже о 09:24 - ліквідовано. В результаті загоряння розібрано 50 кв. м дерев’яних конструкцій будинку.

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    На Печерську палав приватний будинок (фото)
    На Печерську палав приватний будинок (фото)
    На Печерську палав приватний будинок (фото)
    На Печерську палав приватний будинок (фото)

    Причина виникнення пожежі встановлюється

    Потерпілих та травмованих немає.

    На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у Києві.

    Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 жовтня, в центрі Києва за адресою вулиця Пирогова, 2, загорівся житловий будинок, полум'я охопило дах будівлі.

    За інформацією ЗМІ, вигоріли, як мінімум, чотири квартири.

    В ходi гасiння було розiбрано близько 300 кв. м обгорiвших конструкцiй будинку. Жертв та постраждалих немає.

    Під час ліквідації рятувальники вивели з охопленого вогнем будинку близько 40 осiб.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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