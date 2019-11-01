На Печерську палав приватний будинок (фото)



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Займання сталося на зовнішній стороні дерев’яної стіни, обшитої пластиком Фото: ДСНС

На момент загоряння мешканці будинку перебували на території власної садиби

Сьогодні, 1 листопада, сталася пожежа в одноповерховому приватному житловому будинку на пров. Вільшанський, що у Печерському районі Києва.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 8:42.

За вказаною адресою прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Займання сталося на зовнішній стороні дерев’яної стіни, обшитої пластиком. На момент загоряння мешканці будинку перебували на території власної садиби й одразу викликали рятувальників.

Пожежу було локалізовано о 09:12, а вже о 09:24 - ліквідовано. В результаті загоряння розібрано 50 кв. м дерев’яних конструкцій будинку.

Причина виникнення пожежі встановлюється

Потерпілих та травмованих немає.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у Києві.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 жовтня, в центрі Києва за адресою вулиця Пирогова, 2, загорівся житловий будинок, полум'я охопило дах будівлі.

За інформацією ЗМІ, вигоріли, як мінімум, чотири квартири.

В ходi гасiння було розiбрано близько 300 кв. м обгорiвших конструкцiй будинку. Жертв та постраждалих немає.

Під час ліквідації рятувальники вивели з охопленого вогнем будинку близько 40 осiб.