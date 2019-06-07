Ринок біля метро «Лісова» «замінували» (фото)



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Вхід до ринку на Лісовій зачинено Фото: Главком

Працівники вибухотехнічної служби проводять огляд території ринку

Сьогодні, 7 червня, близько 16-ї години надійшло анонімне повідомлення про мінування ринку «Bazar на Лісовій» біля станції метро «Лісова» у Києві.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», всіх продавців ринку і покупців було екстрено евакуйовано.

На місці працюють вибухотехнічна служба, правоохоронці, чергують рятувальники ДСНС та бригада швидкої допомоги.

Вхід до ринку зачинено, територію огороджено.

Як повідомлялося, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.

Нагадаємо, 6 червня по Києву прокотилася чергова хвиля «замінувань». Цього разу до списку «замінованих» увійшли десятки об’єктів: дитячі садочки, лікарні, заклади харчування, магазини, торгівельні центри і т.д.

Крім того, надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення Окружного адміністративного суду Києва.

Як повідомлялося, у середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.