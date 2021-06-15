Чергова смерть у відомому спортклубі: киянин помер під час тренування
Медикам не вдалося врятувати чоловіка
У понеділок, 14 червня, у спортклубі Sport Life у ТРЦ RetroVille на проспекті Правди, 47 в Києві помер відвідувач. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Чоловіку майже годину надавали швидку допомогу, але безрезультатно.
Повідомляється, що допомогу надавав клієнт клубу, який в цей час просто займався в залі. Лікар клубу просто стояв поруч.
Також зазначається, що «швидка допомога» приїхала не відразу, а лише через хвилин 20. До того ж у медиків не вся апаратура працювала.
Деталі інциденту встановлюються. Особа загиблого і причини смерті поки що невідомі.
Це не перша смерть у мережі Sport Life. Так, 28 листопада 2018 року у спортклубі мережі Sport Life на вул. Волоській, 62 у Подільському районі Києва потонув чоловік.
25 березня 2019 року у фітнес-клубі Sport Life на проспекті Маяковського, 44 помер чоловік.
26 червня 2019 року у басейні Sport Life на вул. Драгоманова потонув чоловік.
Голова Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослав Вус зазначав, що попри часті смерті відвідувачів Sport Life ситуація з першою домедичною допомогою у спортклубі не міняється.