Чергова смерть у відомому спортклубі: киянин помер під час тренування

Чоловіку стало зле під час занять у спортклубі

Медикам не вдалося врятувати чоловіка

У понеділок, 14 червня, у спортклубі Sport Life у ТРЦ RetroVille на проспекті Правди, 47 в Києві помер відвідувач. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Чоловіку майже годину надавали швидку допомогу, але безрезультатно.

Повідомляється, що допомогу надавав клієнт клубу, який в цей час просто займався в залі. Лікар клубу просто стояв поруч.

Також зазначається, що «швидка допомога» приїхала не відразу, а лише через хвилин 20. До того ж у медиків не вся апаратура працювала.

Деталі інциденту встановлюються. Особа загиблого і причини смерті поки що невідомі.

Це не перша смерть у мережі Sport Life. Так, 28 листопада 2018 року у спортклубі мережі Sport Life на вул. Волоській, 62 у Подільському районі Києва потонув чоловік.

25 березня 2019 року у фітнес-клубі Sport Life на проспекті Маяковського, 44 помер чоловік.

26 червня 2019 року у басейні Sport Life на вул. Драгоманова потонув чоловік.

Голова Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослав Вус зазначав, що попри часті смерті відвідувачів Sport Life ситуація з першою домедичною допомогою у спортклубі не міняється.