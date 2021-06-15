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    Чергова смерть у відомому спортклубі: киянин помер під час тренування

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    Чоловіку стало зле під час занять у спортклубі - Чергова смерть у відомому спортклубі: киянин помер під час тренування
    Чоловіку стало зле під час занять у спортклубі
    Фото: Київ оперативний

    Медикам не вдалося врятувати чоловіка

    У понеділок, 14 червня, у спортклубі Sport Life у ТРЦ RetroVille на проспекті Правди, 47 в Києві помер відвідувач. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Чоловіку майже годину надавали швидку допомогу, але безрезультатно.

    Повідомляється, що допомогу надавав клієнт клубу, який в цей час просто займався в залі. Лікар клубу просто стояв поруч.

    Також зазначається, що «швидка допомога» приїхала не відразу, а лише через хвилин 20. До того ж у медиків не вся апаратура працювала.

    Деталі інциденту встановлюються. Особа загиблого і причини смерті поки що невідомі.

    Це не перша смерть у мережі Sport Life. Так, 28 листопада 2018 року у спортклубі мережі Sport Life на вул. Волоській, 62 у Подільському районі Києва потонув чоловік.

    25 березня 2019 року у фітнес-клубі Sport Life на проспекті Маяковського, 44 помер чоловік.

    26 червня 2019 року у басейні Sport Life на вул. Драгоманова потонув чоловік.

    Голова Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослав Вус зазначав, що попри часті смерті відвідувачів Sport Life ситуація з першою домедичною допомогою у спортклубі не міняється.

    Теги: Київ спорт смерть чоловік
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    Чергова смерть у відомому спортклубі: киянин помер під час тренування