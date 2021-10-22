Столична влада поставила бізнесу жорстку умову для роботи під час локдауну
Спецперепустки для користування громадським транспортом запроваджуватися не будуть
У разі ухвалення рішення про перехід Києва до «червоної зони» у столиці діятиме низка обмежень. Про це повідомив під час пресбрифінгу перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.
«Стосовно роботи громадських закладів – ТРЦ, закладів харчування, магазинів непродовольчої ланки, – у «червоній» зоні вони зможуть провадити діяльність виключно за умови вакцинації 100% персоналу», – зазначив Кулеба.
Посадовець закликав представників бізнесу активніше проводити вакцинальну кампанію в колективах, ретельно дотримуватись правил карантину в закладах торгівлі, харчування і подякував за підтримку та розуміння важливих для міста рішень.
Кулеба також повідомив, що сьогодні Постійна комісія ТЕБ та НС КМДА ухвалила рішення стосовно роботи транспорту в умовах «червоної» зони карантину.
«Спецперепустки для користування громадським транспортом запроваджувати не будемо. Він працюватиме у штатному режимі, але із суворим дотриманням протиепідемічних вимог. Наземний громадський транспорт перевозитиме пасажирів у кількості, що передбачена технічною характеристикою та зазначена в реєстраційних документах», – зазначив він.
Як відомо, днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Наразі столиця перебуває у «помаранчевій» зоні.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.
Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада буде припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.
За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1323 осіб, померли 44 людини.
- Екскерівник «ковідної» лікарні: Попереджаю пацієнтів: не вакцинуєтеся – шукайте нового лікаря
- Аналітик про пандемію в Україні: насправді в нас вже «чорна» зона (графіки)
- Україна знову гримить у світовій пресі. Тепер через торгівлю фейковими сертифікатами про вакцинацію
- Епідемія невакцинованих ризикує розтягнутися на роки