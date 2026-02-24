Головна Київ Новини
search button user button menu button

Четверті роковини повномасштабної війни: які іноземні лідери прибули в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Четверті роковини повномасштабної війни: які іноземні лідери прибули в Україну
Глава Європейської ради Антоніу Кошта (по центру) приїхав до столиці України
фото: Андрій Сибіга

Європейські політики приїхали до Києва, щоб продемонструвати підтримку України

На четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибуло чимало європейських лідерів. Зокрема, вони візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих» саміті «Україна – країни Північної Європи та Балтії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що до України прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір та, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб. Крім того, багато країн і організацій представлені посадовцями іншого рівня.

10 фото
На весь екран
Іноземні політики прибули в Україну на четверті роковини повномасштабної російської агресії
фото: Андрій Сибіга

Разом з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам'ять полеглих захисників. Крім того, політики відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтвердило наміри кількох іноземних партнерів відвідати українську столицю, щоб продемонструвати підтримку в боротьбі за незалежність.

Раніше до Києва прибув спікер Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, який здійснив перший візит до столиці України.

До слова, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди четвертих роковин російського повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що сьогодні, 24 лютого 2026 року, рівно чотири роки, як російський диктатор Володимир Путін бере Київ за три дні.

Читайте також:

Теги: Урсула фон дер Ляєн 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Картина під назвою «Врятовані картоплею» художника Юрія Шаповала, створена у січні 2022 році
Чи ми до кінця вивчили урок 24 лютого?
Вчора, 15:47
Президент України Володимир Зеленський
Чотири роки після «Київ за три дні». Історія спротиву, який бачить світ
Сьогодні, 08:30
Акторка зазначила, що чоловік її двоюрідної сестри від 2014 року служив розвідником
Голлівудська акторка повідомила про загибель брата на війні в Україні
15 лютого, 17:32
Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн не поїде на Раду миру через правові застереження
Президентка Єврокомісії відмовилась їхати на Раду миру Трампа у США
13 лютого, 14:30
У лютому 2022 року кадировці готувалися зайти у Київ
Прикордонники напередодні вторгнення РФ перехопили повідомлення Кадирову про наступ на Київ – The Guardian
21 лютого, 16:15
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа буде поруч з українським народом стільки, скільки знадобиться для перемоги
До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Сьогодні, 08:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила 145 571 безпілотник
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:46
Біля будівлі Європейської комісії у Брюсселі було піднято український прапор
Будівля Єврокомісії засяяла синьо-жовтими кольорами до четвертих роковин великої війни
Сьогодні, 06:40
Захарова стверджує, що вторгнення було «своєчасним і обґрунтованим»
Річниця вторгнення. Російське МЗС вийшло з заявами без натяку на мир
Сьогодні, 03:57

Новини

З 1 березня у Києві запрацює нова транспортна послуга для захисників: як скористатися
З 1 березня у Києві запрацює нова транспортна послуга для захисників: як скористатися
Четверті роковини повномасштабної війни: які іноземні лідери прибули в Україну
Четверті роковини повномасштабної війни: які іноземні лідери прибули в Україну
БЕБ викрила на Київщині підпільну мережу з продажу електронних сигарет
БЕБ викрила на Київщині підпільну мережу з продажу електронних сигарет
Рух транспорту у центрі Києва перекрито: як працюють метро та автобуси 24 лютого
Рух транспорту у центрі Києва перекрито: як працюють метро та автобуси 24 лютого
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
Чотири роки під сиренами: скільки часу кияни провели в укриттях з початку війни
Чотири роки під сиренами: скільки часу кияни провели в укриттях з початку війни

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua