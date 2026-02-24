Четверті роковини повномасштабної війни: які іноземні лідери прибули в Україну

Європейські політики приїхали до Києва, щоб продемонструвати підтримку України

На четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибуло чимало європейських лідерів. Зокрема, вони візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих» саміті «Україна – країни Північної Європи та Балтії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що до України прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір та, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб. Крім того, багато країн і організацій представлені посадовцями іншого рівня.

Іноземні політики прибули в Україну на четверті роковини повномасштабної російської агресії фото: Андрій Сибіга

Разом з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам'ять полеглих захисників. Крім того, політики відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтвердило наміри кількох іноземних партнерів відвідати українську столицю, щоб продемонструвати підтримку в боротьбі за незалежність.

Раніше до Києва прибув спікер Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, який здійснив перший візит до столиці України.

До слова, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди четвертих роковин російського повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що сьогодні, 24 лютого 2026 року, рівно чотири роки, як російський диктатор Володимир Путін бере Київ за три дні.