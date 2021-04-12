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    Терміновий брифінг Кличка. Чи буде продовжено локдаун

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    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає кілька разів на тиждень онлайн-брифінги - Терміновий брифінг Кличка. Чи буде продовжено локдаун
    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає кілька разів на тиждень онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба мера Києва

    Кличко інформує про подальші рішення столичної влади щодо обмежень

    Мер Києва Віталій Кличко проводить терміновий онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Так, столичний голова, зокрема, інформує:

    • на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
    • для чого потрібен загальнонаціональний локдаун із обмеженням пересування між регіонами країни;
    • про подальші рішення щодо обмежень у столиці.

    Як повідомлялося, за добу 11 квітня у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

    У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер епідемія карантин коронавірус
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