Терміновий брифінг Кличка. Чи буде продовжено локдаун
Кличко інформує про подальші рішення столичної влади щодо обмежень
Мер Києва Віталій Кличко проводить терміновий онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.
Так, столичний голова, зокрема, інформує:
- на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
- для чого потрібен загальнонаціональний локдаун із обмеженням пересування між регіонами країни;
- про подальші рішення щодо обмежень у столиці.
Як повідомлялося, за добу 11 квітня у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи.
З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.
У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.
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