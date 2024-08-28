Чи є загроза підтоплення через удар по Київській ГЕС: «Укргідроенерго» пояснило ситуацію
Частину води пропускатимуть через агрегати
Станом на сьогодні загрози підтоплення чи прориву дамби для Київської ГЕС немає. Частину води пропускатимуть через агрегати. Якщо потрібно, підійматимуть затвори. Зараз станція працює в тому режимі, в якому може працювати. Про це в ефірі телемарафону сказав гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.
«Оцінити всі технічні наслідки – що ми втратили і який термін потрібен буде для відновлення – поки що неможливо», – сказав Сирота.
Він також додав, є надія, що до кінця тижня наслідки ракетного удару будуть з'ясовані.
На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав. Усі вони перебували в бомбосховищах.
Нагадаємо, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації внаслідок влучання по греблі Київської ГЕС загроз немає. За його словами, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо.
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