Примусова вакцинація буде. Кличко зробив заяву

Мер столиці зазначив, що більшість людей, які потрапляють до лікарень з Covid-19 у тяжкому стані, не мають жодної дози вакцинації

Кличко: «Якщо ви хочете їздити у громадському транспорті, то без вакцинації цього не зможете зробити»

Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми не хочемо доводити до примусової вакцинації, але дійдемо до того, що якщо ви хочете їздити у громадському транспорті, то без вакцинації ви цього не зможете зробити. Якщо ви хочете піти у громадські заклади, то також без вакцинації ви цього не зможете зробити. Це ніби примусово, але це турбота про найцінніше – здоров’я людей», – заявив Кличко.

Мер столиці також зазначив, що більшість людей, які потрапляють до лікарень з Covid-19 у тяжкому стані, не мають жодної дози вакцинації.

«Ситуація в Києві вкрай складна і загроза набагато більша, ніж в інших регіонах. Зараз в наших лікарнях 1200 людей у важкому стані під киснем. Майже 99% – це люди, які не мали вакцинації. Якщо ви не дбаєте про своє здоров’я, то подбайте про ваших батьків, друзів. Не хочеться, щоб повернулися ті часи, коли щодня гинуло понад 50 людей. Зараз вірус агресивніший і тяжкі має наслідки. У місті зараз провакциновано 1 млн 800 людей, але великий відсоток ще не вакциновано», – зазначив очільник Києва.

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Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

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