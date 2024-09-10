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Експерт пояснив, чи варто очікувати українцям дефіциту пального при блекаутах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Експерт пояснив, чи варто очікувати українцям дефіциту пального при блекаутах
Протягом останнього року профіцит пального на ринку становить мінімум 15%
фото з відкритих джерел

Завдяки налагодженій логістиці трейдери можуть привезти пального у 1,5 раза більше за потребу України

Завдяки налагодженню поставок профіцит пального на українському ринку становить щонайменше 15%. Про це заявив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, повідомляє «Укрінформ».

«Протягом останнього року профіцит пального на ринку становить мінімум 15%. А деякі трейдери вважають, що 20-30%. Тобто, у нас пального набагато більше, ніж нам його буде потрібно при, скажімо, найстрашніших блекаутах», – сказав Куюн.

За словами експерта, завдяки налагодженій логістиці трейдери можуть привезти пального у 1,5 раза більше за потребу. Основними напрямками постачання пального є Румунія та Польща, однак географія виробників пального широка за рахунок доступу до портів у цих двох країнах. Зокрема, в Україну завозиться пальне, вироблене у США, Кувейті, Індії.

Куюн також зауважив, що завдяки сприятливій ситуації на світових ринках нафти можна очікувати навіть зниження цін на бензин і дизель у короткостроковій перспективі. Скраплений газ же здорожчав до 30 грн/л у середньому.

За словами експерта, у довгостроковій перспективі ціна пального найбільше залежатиме від світових цін та валютного курсу.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила збільшення акцизних ставок на пальне з 1 вересня. Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне, який мав набути чинності 1 вересня. 

Однак, як заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн це суттєво не вплине на ціни на бензин та дизпаливо. Як наголошує експерт, більша, порівняно з бензином і дизпаливом, ціна на скраплений газ, попри меншу економію, все одно залишиться вигідною для користувачів.

Раніше повідомлялося, що збільшення податків торкнеться бензину, дизельного пального та скрапленого газу, проте експерти запевняють, що ці зміни не призведуть до суттєвого зростання цін на заправках. За повідомленням директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, підвищення цін на бензин та дизель може пройти непомітно для споживачів, оскільки очікується зниження світових цін на нафту у серпні. Що стосується скрапленого газу, то він, хоч і подорожчає, залишиться досить вигідним варіантом пального, оскільки різниця у ціні з бензином становитиме близько 27 грн за літр.

Теги: блекаут відключення світла пальне бензин Сергій Куюн

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