Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чи зможуть росіяни вдруге атакувати Київ? Поліція оцінила загрози

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи зможуть росіяни вдруге атакувати Київ? Поліція оцінила загрози
фото ілюстративне

Військові провели мінування території та інші серйозні заходи

У поліції виключили ймовірність повторної спроби наступу росіян на Київ через болотистий характер місцевості навесні та проведення мінування території. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, з першого дня деокупації Чорнобильської зони відчудження там проводяться відповідні фортифікаційні дії. Так, військові не перестають працювати. «Посилені спецпідрозділи, зараз вони мають відповідну броньовану техніку, тяжке озброєння, за допомогою якого можна збити навіть гвинтокрили. Мілітарна складова посилюється», – зазначив Нєбитов.

Начальник поліції Київщини зазначив, що 80% території – це болота. Тому з приходом весни нею фактично неможливо проходити. До того ж, проведені мінування території та інші серйозні заходи. «Я вважаю, що другий похід на Київ неможливий. Хоча вони можуть спробувати, в такому разі отримають гідну відсіч», – додав начальник поліції.

Нагадаємо, раніше Командувач угрупування сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що у Київській області підготовлено позиції, а також встановлено довготривалі фортифікаційні споруди, укриття для особового складу.  Крім того, військові замінували місцевість, яка може бути використана супротивником для просування. 

Теги: військові поліція озброєння росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині знайдено нове поховання вбитих цивільних (фото)
На Київщині знайдено нове поховання вбитих цивільних (фото)
Вчора, 15:53
Дерусифікації Києва триває
«Київський музей Пушкіна» отримав нову назву
Вчора, 13:04
Російська куля над Київщиною: Повітряні сили повідомили деталі
Російська куля над Київщиною: Повітряні сили повідомили деталі
1 березня, 15:08

Новини

Чи зможуть росіяни вдруге атакувати Київ? Поліція оцінила загрози
Чи зможуть росіяни вдруге атакувати Київ? Поліція оцінила загрози
Столична прокурорка провела декретну відпустку в окупованому Криму і втратила посаду
Столична прокурорка провела декретну відпустку в окупованому Криму і втратила посаду
У столичних маршрутках змінять систему оплати
У столичних маршрутках змінять систему оплати
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
На Київщині чоловіки намагалися вкрасти генератор із церкви
На Київщині чоловіки намагалися вкрасти генератор із церкви
В столиці екологи збирають використані газові балони на допомогу ЗСУ (адреси)
В столиці екологи збирають використані газові балони на допомогу ЗСУ (адреси)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
16K
Лукашенко повністю готовий для вторгнення в Україну – білоруський опозиціонер
9402
Переворот у Молдові: норвезькі ЗМІ розкрили план Путіна
7445
Російські фейки про події в Брянській області: військові звернулися до українців
6057
У Підмосков’ї прогримів потужний вибух (відео)
4603
Атака росіян на Запоріжжя. Жахливі кадри з місця подій та дані про постраждалих

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Сьогодні, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Сьогодні, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Вчора, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту