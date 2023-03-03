Чи зможуть росіяни вдруге атакувати Київ? Поліція оцінила загрози

Військові провели мінування території та інші серйозні заходи

У поліції виключили ймовірність повторної спроби наступу росіян на Київ через болотистий характер місцевості навесні та проведення мінування території. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в інтерв’ю ТСН.ua.

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За його словами, з першого дня деокупації Чорнобильської зони відчудження там проводяться відповідні фортифікаційні дії. Так, військові не перестають працювати. «Посилені спецпідрозділи, зараз вони мають відповідну броньовану техніку, тяжке озброєння, за допомогою якого можна збити навіть гвинтокрили. Мілітарна складова посилюється», – зазначив Нєбитов.

Начальник поліції Київщини зазначив, що 80% території – це болота. Тому з приходом весни нею фактично неможливо проходити. До того ж, проведені мінування території та інші серйозні заходи. «Я вважаю, що другий похід на Київ неможливий. Хоча вони можуть спробувати, в такому разі отримають гідну відсіч», – додав начальник поліції.

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Нагадаємо, раніше Командувач угрупування сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що у Київській області підготовлено позиції, а також встановлено довготривалі фортифікаційні споруди, укриття для особового складу. Крім того, військові замінували місцевість, яка може бути використана супротивником для просування.