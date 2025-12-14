Трагедія на Львівщині: водій мінівена загинув внаслідок зіткнення з автобусом
13 грудня, близько 18:20 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» поблизу села Тершів Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення мінівена Renault Kangoo з автобусом Еталон загинув водій мінівена, 60-річний мешканець Самбірського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщину.
За попередніми даними, водій мінівена не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з автобусом, за кермом якого перебував 38-річний житель Самбора. Водій мінівена від отриманих травм загинув на місці аварії.
Пасажири маршрутки не постраждали. Поліція наразі встановлює всі обставини ДТП та вирішує питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, поблизу села Саксагань Кам’янського району на автошляху «Стрий-Луганськ-Ізварине» сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення шкільного автобуса «ЗАЗ» та автомобіля Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків. Крім того, семеро осіб, серед яких одна дитина, отримали травми та були госпіталізовані.
