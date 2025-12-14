Трагедія на Львівщині: водій мінівена загинув внаслідок зіткнення з автобусом

Пасажири маршрутки не постраждали

13 грудня, близько 18:20 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» поблизу села Тершів Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення мінівена Renault Kangoo з автобусом Еталон загинув водій мінівена, 60-річний мешканець Самбірського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщину.

фото: Нацполіція

За попередніми даними, водій мінівена не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з автобусом, за кермом якого перебував 38-річний житель Самбора. Водій мінівена від отриманих травм загинув на місці аварії.

фото: Нацполіція

Пасажири маршрутки не постраждали. Поліція наразі встановлює всі обставини ДТП та вирішує питання правової кваліфікації події.

