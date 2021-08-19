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    Чоловіку, який зі зброєю проривався через кордон поліції в Києві, «світить» тюрма

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    Поліція роззброїла та затримала молодика - Чоловіку, який зі зброєю проривався через кордон поліції в Києві, «світить» тюрма

    Поліція роззброїла та затримала молодика

    Фото: Kievmap

    Водій авто не зміг проїхати вулицею у зв’язку з перекриттям руху, натомість дістав пістолет та почав погрожувати поліцейським

    Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом погрози зброєю поліцейському на столичному Печерську в районі проведення репетиції параду військ. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Подія сталася 18 серпня на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі. За попередньою інформацію, водій автомобіля Volkswagen не зміг проїхати у бажаному напрямку у зв’язку із перекриттям дорожнього руху у центрі столиці. Перебуваючи у салоні автівки, чоловік дістав предмет, схожий на зброю, та почав погрожувати поліцейським.

    Правоохоронці відразу припинили дії правопорушника, а для з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Працівники поліції поспілкувалися зі свідками та очевидцями події, а також переглянули відео з камер відео нагляду.

    Порушником виявився уродженець Чернігівської області, 2000 року народження. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події правоохоронці вилучили травматичний пістолет.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

    Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури готують затриманому повідомлення про підозру.

    Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, в районі проведення репетиції параду чоловік намагався проїхати до перекритої через репетицію параду зони та розмахував пістолетом. За це правоохоронці досить жорстко затримали його разом із другом

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал водій парад
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    Чоловіку, який зі зброєю проривався через кордон поліції в Києві, «світить» тюрма