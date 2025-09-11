У США сталася стрілянина у школі: є поранені

За даними CNN, цей випадок є 47-м випадком стрілянини в навчальних закладах США з початку 2025 року

У США в місті Евергрін (штат Колорадо) сталася стрілянина в школі Evergreen High School, внаслідок якої троє неповнолітніх отримали вогнепальні поранення. Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеві правоохоронні органи, передає «Главком».

Перше повідомлення про стрілянину надійшло до служби 911 о 12:24 за місцевим часом. Інцидент стався на території школи, але за межами її будівлі. Наразі влада з'ясовує, чи не було інших місць злочину всередині.

Двоє поранених, а також імовірний стрілець, який перебуває в критичному стані, проходять лікування в лікарні Святого Антонія. Представниця департаменту шерифа, Джекі Келлі, повідомила, що підозрюваний –неповнолітній, скоріше за все, учень цієї ж школи. Вона уточнила, що поранення він отримав не від правоохоронців, і що зараз триває слідство для з'ясування всіх обставин.

Слідчі опитують численних свідків серед учнів, щоб відновити повну картину події. За даними CNN, цей інцидент є 47-м випадком стрілянини в навчальних закладах США з початку поточного року.

Нагадаємо, у Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на abcnews.

Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення під час стрілянини, що сталася під час меси, присвяченої першому тижню навчання в школі. Двоє дітей перебувають у критичному стані, повідомила поліція.

Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення. За даними видання, стрілянина відбулась близько дев'ятої ранку за місцевим часом – одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні.

