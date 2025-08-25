Головна Країна Суспільство
Залужний розповів, як вчителька вплинула на професійний вибір його доньки

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Залужний розповів, як вчителька вплинула на професійний вибір його доньки
Залужний розповів про навчання своєї доньки
фото: скріншот з відео

Донька ексголовнокомандувача ЗСУ України обрала шлях лікаря

Колишній головнокомандувач ЗСУ та теперішній посол у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що його молодша донька росла дуже свободолюбивою й важко вчилась у школі. Однак у неї була вчителька, яка подарувала дівчині любов до хімії. Це вплинуло на вибір професії дівчини, розповів Валерій Залужний в інтерв'ю на каналі «Нова українська школа», повідомляє «Главком».

За словами посла, його доньку неможливо було втримати на уроках англійської чи української мови. При цьому на уроках хімії вона залишалася із захопленням, а також цікавилася біологією.

«Ми вчилися в школі, їздили на олімпіади по хімії, по біології. І батько приїжджав туди раз в місяць, опускав низько голову, тому що на решті предметів дитина вважала, що воно їй не потрібно», – поділився він.

Залужний підкреслив, що саме цей інтерес і вплинув на професійний вибір доньки. Вона обрала професію лікаря. Він підкреслив: вчителька хімії знайшла підхід до його доньки, яка на той час мала бунтарський та нестримний характер. 

«Що заважає це (знаходити індивідуальний підхід до дітей, – «Главком») зробити з іншими дітьми? Чому педагогам не ставиться таке завдання?», – сказав Залужний.

Нагадаємо, нещодавно Валерій Залужний дав несподіваний прогноз щодо закінчення війни. Як зазначив колишній головком ЗСУ, війна може тривати ще десяток років. Зокрема, повномасштабна війна може затягнутися до 2034 року або й довше.

Він також висловлював свої прогнози щодо майбутніх викликів для Росії та зауважував на критичному виборі, який постане перед Кремлем у 2026 році. За словами Залужного, майбутня війна залежатиме від двох ключових факторів: демографії та економіки.

До слова, Залужний стверджував, що Україні не варто розраховувати на повернення до кордонів 1991 року, оскільки Росія досі має ресурси для продовження війни. За його словами, Росія досі має ресурси для продовження війни. 

Теги: освіта школа посол Валерій Залужний дитина

