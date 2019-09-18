Київська область «задихається» від горіння трави



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Причини пожеж встановлюються

Загиблих та потерпілих під час пожеж нема

На Київщині щодня фіксують загоряння трави.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини.

Зокрема, 17 вересня о 13:39 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння трав’яного настилу у смт Калита на вулиця Турчиновського.

До місця виклику було направлено 1-ше відділення чергового караулу 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт. Калита. Пожежу локалізовано о 14:11 та повністю ліквідовано 14:22. Причина виникнення пожежі встановлюється.

17 вересня о 14:41 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу та сміття на відкритій території у с.Шевченкове. На ліквідацію пожежі було залучено перше відділення 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт. Калита.

Пожежу локалізовано о 16:29 та повністю ліквідовано о 18:36. На пожежі працювали 5 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та потерпілих немає.

Як повідомлялося, на Київщині через загоряння сухостою згорів будинок.