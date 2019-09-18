Київська область «задихається» від горіння трави
Загиблих та потерпілих під час пожеж нема
На Київщині щодня фіксують загоряння трави.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини.
Зокрема, 17 вересня о 13:39 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння трав’яного настилу у смт Калита на вулиця Турчиновського.
До місця виклику було направлено 1-ше відділення чергового караулу 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт. Калита. Пожежу локалізовано о 14:11 та повністю ліквідовано 14:22. Причина виникнення пожежі встановлюється.
17 вересня о 14:41 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу та сміття на відкритій території у с.Шевченкове. На ліквідацію пожежі було залучено перше відділення 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт. Калита.
Пожежу локалізовано о 16:29 та повністю ліквідовано о 18:36. На пожежі працювали 5 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та потерпілих немає.
Як повідомлялося, на Київщині через загоряння сухостою згорів будинок.