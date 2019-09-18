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    Новини

    Київська область «задихається» від горіння трави

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    Причини пожеж встановлюються - Київська область «задихається» від горіння трави
    Причини пожеж встановлюються

    Загиблих та потерпілих під час пожеж нема

    На Київщині щодня фіксують загоряння трави.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини.

    Зокрема, 17 вересня о 13:39 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння трав’яного настилу у смт Калита на вулиця Турчиновського.

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    До місця виклику було направлено 1-ше відділення чергового караулу 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт. Калита. Пожежу локалізовано о 14:11 та повністю ліквідовано 14:22. Причина виникнення пожежі встановлюється.

    17 вересня  о 14:41 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу та сміття на відкритій території у с.Шевченкове. На ліквідацію пожежі було залучено перше відділення 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт. Калита.

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    Пожежу локалізовано о 16:29 та повністю ліквідовано о 18:36. На пожежі працювали 5 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та потерпілих немає.

    Як повідомлялося, на Київщині через загоряння сухостою згорів будинок.

     

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