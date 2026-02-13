Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні

Польський міністр Сікорський заявив, що Європа заслуговує на участь у переговорах щодо України

Європейські країни заслуговують на повноцінну участь у переговорах про припинення війни в Україні. Про це, як повідомляє агенція Bloomberg, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує «Главком».

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що фінансування оборони України Європою означає право на місце за столом переговорів. Адже Європа вже витратила понад €200 млрд та пообіцяла ще €90 млрд на оборону України, а США заробляють на війні, продаючи зброю Європі.

«Європа платить за оборону України, а США заробляють гроші на обороні України», – сказав Сікорський.

При цьому додав, що перемога України відповідає стратегічним інтересам континенту.

Міністр закордонних справ Польщі також виступив проти твердження очільника Кремля Путіна, що перемога його армії в Україні неминуча.

«Україна не програє цю війну, Україна завдає Росії величезних збитків», – зауважив Сікорський.

Нагадаємо, Польща поки не планує приєднуватися до Ради Миру Трампа. За словами прем’єр-міністра Польщі, Варшава має сумніви стосовно формату та організації Ради миру.

«Це той момент, щоб досить однозначно і чітко сказати, що за нинішніх обставин - з огляду на принципи, статус цієї Ради, її безпосередні цілі, переважно пов’язані з відбудовою Гази, а також певні сумніви організаційного характеру щодо її формату - Польща не приєднається до роботи Ради миру. Водночас ми й надалі дуже гнучко і, звісно, відкрито аналізуватимемо ситуацію», – зазначив Дональд Туск.