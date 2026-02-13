Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
Сікорський закликав Європу бути пильною щодо загроз з боку Москви
фото з відкритих джерел

Польський міністр Сікорський заявив, що Європа заслуговує на участь у переговорах щодо України

Європейські країни заслуговують на повноцінну участь у переговорах про припинення війни в Україні. Про це, як повідомляє агенція Bloomberg, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує «Главком»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що фінансування оборони України Європою означає право на місце за столом переговорів. Адже Європа вже витратила понад €200 млрд та пообіцяла ще €90 млрд на оборону України, а США заробляють на війні, продаючи зброю Європі.

«Європа платить за оборону України, а США заробляють гроші на обороні України», – сказав Сікорський.

При цьому додав, що перемога України відповідає стратегічним інтересам континенту. 

Міністр закордонних справ Польщі також виступив проти твердження очільника Кремля Путіна, що перемога його армії в Україні неминуча.

«Україна не програє цю війну, Україна завдає Росії величезних збитків», – зауважив Сікорський. 

Нагадаємо, Польща поки не планує приєднуватися до Ради Миру Трампа. За словами прем’єр-міністра Польщі, Варшава має сумніви стосовно формату та організації Ради миру.

«Це той момент, щоб досить однозначно і чітко сказати, що за нинішніх обставин - з огляду на принципи, статус цієї Ради, її безпосередні цілі, переважно пов’язані з відбудовою Гази, а також певні сумніви організаційного характеру щодо її формату - Польща не приєднається до роботи Ради миру. Водночас ми й надалі дуже гнучко і, звісно, відкрито аналізуватимемо ситуацію», – зазначив Дональд Туск.

Читайте також:

Теги: Польща війна Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок атаки ніхто не постраждав
Окупанти пошкодили дитсадок у Запоріжжі (фото)
10 лютого, 17:29
Зелений контейнер на фото – це працююча котельня на 6 МВт
Як забезпечити тепло для Києва. Часу залишилося дуже мало
9 лютого, 09:08
Годинник Судного дня тепер показує найвищий рівень ядерної небезпеки за всю історію
Ядерне божевілля світу та Україна. Як зупинити апокаліпсис Авторська стаття
8 лютого, 21:00
Атомні електростанції знизили потужність через нічну атаку РФ – Укренерго
Атомні електростанції знизили потужність через нічну атаку РФ – Укренерго
7 лютого, 12:14
Довгий час Станіслав Гордієнко вважався зниклим безвісти
Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Станіслава Гордієнка
7 лютого, 09:00
Зустріч Трампа і Путіна відбулась 15 серпня 2025 року на Алясці
«Формула Анкориджа». CNN проаналізував, як Росія вигадує угоду зі США, якої не існує
2 лютого, 03:56
Що насправді означає енергетичне перемир’я для України
Що насправді стоїть за енергетичним перемир'ям і чого чекати Україні
31 сiчня, 10:15
Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко
Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко
26 сiчня, 13:41
Депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану
Верховна Рада продовжила воєнний стан
14 сiчня, 13:28

Політика

Фрідріх Мерц дав жорсткий прогноз щодо завершення війни
Фрідріх Мерц дав жорсткий прогноз щодо завершення війни
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
Німеччина та Україна створили спільне підприємство з виробництва ударних БпЛА
Німеччина та Україна створили спільне підприємство з виробництва ударних БпЛА
Заміна гравця: Кремль визначився з новим переговорником
Заміна гравця: Кремль визначився з новим переговорником
Президентка Єврокомісії відмовилась їхати на Раду миру Трампа у США
Президентка Єврокомісії відмовилась їхати на Раду миру Трампа у США
Британія запропонувала союзникам створити оборонну ініціативу для закупівель зброї
Британія запропонувала союзникам створити оборонну ініціативу для закупівель зброї

Новини

Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27
Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua