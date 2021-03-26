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    Цього року в Дарницькому районі висадять майже мільйон рослин

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    У теплицях&nbsp;комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району вже є 400 тис. рослин - Цього року в Дарницькому районі висадять майже мільйон рослин
    У теплицях комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району вже є 400 тис. рослин
    Фото: КП УЗН Дарницького району

    Зеленбудівці готуються до висаджування рослин

    У столиці готуються до весни – вирощують саджанці, які в подальшому висаджуватимуть у відкритому ґрунті. Рослинами прикрашатимуть клумби, квітники та сквери. Про це повідомляє телеканал «Київ».

    «Роботи в нас зараз дуже багато. Як бачите, процес кипить. Ми маємо план на 2021 рік – виростити 920 тисяч штук рослин. Тому ми ще з грудня почали сіяти насіння квітів», – розповіла Ніна Сердюкова, головний агроном комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району.

    Наразі в теплицях підприємства вже є 400 тисяч рослин. Також зеленбудівці мають поля, на яких вже висаджено понад 500 тисяч саджанців.

    Цікаво, що з такими масштабами протягом року працюють всього лише 18 робітників. Фахівці підприємства ретельно відслідковують, коли краще висаджувати різні види рослин, а також створюють їм належні умови для проростання.

    Коли прийде час, комунальники висадять усі рослини на території Дарницького району. Розпочнуть із проспекту Миколи Бажана, адже там наразі найбільше квітників у районі.

    Також зеленбудівці Дарницького району готуються до масштабної виставки в Печерському ландшафтному парку.

    Як повідомлялося, на озеленення Києва у 2021 році з міського бюджету виділять 200 млн грн.

    Водночас, вандали продовжують нищити зелені насадження. Зокрема, 15 березня, у Дарницькому районі столиці було затримано чоловіка, який крав рослини з клумб у місцевому парку для їх подальшого продажу.

    Теги: Київ Київзеленбуд рослини
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