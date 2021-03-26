Цього року в Дарницькому районі висадять майже мільйон рослин

У теплицях комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району вже є 400 тис. рослин

Зеленбудівці готуються до висаджування рослин

У столиці готуються до весни – вирощують саджанці, які в подальшому висаджуватимуть у відкритому ґрунті. Рослинами прикрашатимуть клумби, квітники та сквери. Про це повідомляє телеканал «Київ».

«Роботи в нас зараз дуже багато. Як бачите, процес кипить. Ми маємо план на 2021 рік – виростити 920 тисяч штук рослин. Тому ми ще з грудня почали сіяти насіння квітів», – розповіла Ніна Сердюкова, головний агроном комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району.

Наразі в теплицях підприємства вже є 400 тисяч рослин. Також зеленбудівці мають поля, на яких вже висаджено понад 500 тисяч саджанців.

Цікаво, що з такими масштабами протягом року працюють всього лише 18 робітників. Фахівці підприємства ретельно відслідковують, коли краще висаджувати різні види рослин, а також створюють їм належні умови для проростання.

Коли прийде час, комунальники висадять усі рослини на території Дарницького району. Розпочнуть із проспекту Миколи Бажана, адже там наразі найбільше квітників у районі.

Також зеленбудівці Дарницького району готуються до масштабної виставки в Печерському ландшафтному парку.

Як повідомлялося, на озеленення Києва у 2021 році з міського бюджету виділять 200 млн грн.

Водночас, вандали продовжують нищити зелені насадження. Зокрема, 15 березня, у Дарницькому районі столиці було затримано чоловіка, який крав рослини з клумб у місцевому парку для їх подальшого продажу.