Covid-19 у Києві: за добу одужало на 400 осіб більше, ніж виявлено нових хворих

Минулої доби у Києві та області від коронавірусу померли 32 особи

За минулу добу, 22 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1211 осіб. Це на 192 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 21 грудня було зафіксовано 1403 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 325 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 305 тис. осіб (за добу 22 грудня – 1614)

померли понад 8 тис. людей (за добу – 12)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 12,1 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 183 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 355 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 169 тис. осіб (за добу 22 грудня – 1428)

померли 4,5 тис. осіб (за добу – 20).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 8,8 тис.

22 грудня в Україні медики зафіксували понад 7 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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