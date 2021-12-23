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    Covid-19 у Києві: за добу одужало на 400 осіб більше, ніж виявлено нових хворих

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    Коронавірус виявляється за допомогою ПЛР-тесту - Covid-19 у Києві: за добу одужало на 400 осіб більше, ніж виявлено нових хворих
    Коронавірус виявляється за допомогою ПЛР-тесту
    фото з відкритих джерел

    Минулої доби у Києві та області від коронавірусу померли 32 особи

    За минулу добу, 22 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1211 осіб. Це на 192 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 21 грудня було зафіксовано 1403 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 325 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 305 тис. осіб (за добу 22 грудня – 1614)
    • померли понад 8 тис. людей (за добу – 12)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 12,1 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 183 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 355 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 169 тис. осіб (за добу 22 грудня – 1428)
    • померли 4,5 тис. осіб (за добу – 20).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 8,8 тис.

    22 грудня в Україні медики зафіксували понад 7 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Covid-19 у Києві: за добу одужало на 400 осіб більше, ніж виявлено нових хворих