Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина

Понад 800 росіян, які не підтвердили складання іспиту з латиської, мають виїхати з Латвії до 13 жовтня

Більше ніж 800 росіян, які не змогли підтвердити знання латиської мови, мають залишити Латвію до 13 жовтня. Про це повідомляє Politico, пише «Главком».

За словами керівниці відділу зв'язків із громадськістю Латвійського управління у справах громадянства та міграції Мадари Пуке, йдеться про 841 громадянина РФ.

До 30 червня 2025 року всі росіяни в Латвії повинні були подати заяву на отримання статусу постійного резидента ЄС, підтвердити володіння латиською мовою на рівні A2, а також пройти перевірку безпеки та біографії.

Процес охоплював близько 30 тисяч осіб, із яких 2,6 тис. не змогли виконати вимоги і повернулися на батьківщину. Ще 841 особа не подала документи, що підтверджують знання мови.

З 13 жовтня ці особи втрачають доступ до соціальних послуг, їхнє перебування в Латвії стане незаконним, і їм загрожує депортація.

Також стало відомо, що Конституційний суд Латвії визнав конституційною норму Імміграційного закону, яка зобов'язує громадян Росії, які раніше були (не) громадянами Латвії, у визначені законом терміни скласти іспит з латиської мови. Крім того, вони зобов'язані вказати джерело доходів, щоб отримати посвідку на постійне проживання в ЄС.