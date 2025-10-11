Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
Понад 800 росіян, які не підтвердили складання іспиту з латиської, мають виїхати з Латвії до 13 жовтня
фото з відкритих джерел

Ще 841 громадянин Росії отримав попередження про видворення з Латвії

Більше ніж 800 росіян, які не змогли підтвердити знання латиської мови, мають залишити Латвію до 13 жовтня. Про це повідомляє Politico, пише «Главком».

За словами керівниці відділу зв'язків із громадськістю Латвійського управління у справах громадянства та міграції Мадари Пуке, йдеться про 841 громадянина РФ.

До 30 червня 2025 року всі росіяни в Латвії повинні були подати заяву на отримання статусу постійного резидента ЄС, підтвердити володіння латиською мовою на рівні A2, а також пройти перевірку безпеки та біографії.

Процес охоплював близько 30 тисяч осіб, із яких 2,6 тис. не змогли виконати вимоги і повернулися на батьківщину. Ще 841 особа не подала документи, що підтверджують знання мови.

З 13 жовтня ці особи втрачають доступ до соціальних послуг, їхнє перебування в Латвії стане незаконним, і їм загрожує депортація.

Раніше повідомлялось, що 841 громадянин РФ має залишити Латвію до 30 листопада 2025 року.

Також стало відомо, що Конституційний суд Латвії визнав конституційною норму Імміграційного закону, яка зобов'язує громадян Росії, які раніше були (не) громадянами Латвії, у визначені законом терміни скласти іспит з латиської мови. Крім того, вони зобов'язані вказати джерело доходів, щоб отримати посвідку на постійне проживання в ЄС. 

Читайте також:

Теги: документи депортація росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атіс Клімовичс приїздить в Україну регулярно – щонайменше, шість разів на рік
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
9 жовтня, 13:05
Зеленський підкреслив, що Україна робить все можливе для виконання попередніх домовленостей щодо обміну полоненими
Зеленський розповів, як росіяни маніпулюють полоненими та списками на обмін
9 жовтня, 11:24
Подкопаєва: батьки – це не ті люди, хто тебе народив, а ті люди, які були з тобою разом
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про батька-росіянина та дитинство у Донецьку
8 жовтня, 19:17
Раніше табі були частиною традиційного японського костюма
У Росії стали трендом «козлячі» тапки
29 вересня, 08:45
Головну роль на полі бою зараз відіграють ударні БпЛА, кажуть військові
Російські окупанти просунулися одразу у трьох областях
28 вересня, 15:47
Росіяни ломанулись у Китай і витрачають гроші за кордоном
Результати імпортозаміщення, або Як Путін підклав свиню росіянам
26 вересня, 16:45
Під час першого терміну Трампа Гоман виконував обов'язки директора Служби імміграції та митного контролю
США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters
22 вересня, 07:50
Фахівці розбираються, яку вибухівку скинули на Ніжин
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
21 вересня, 15:52
Громадян Узбекистану незаконно утримували на агропідприємстві та примушували до сільськогосподарських робіт
Громадянин Китаю організував агрофірму на Київщині, де експлуатував узбецьких заробітчан
19 вересня, 14:41

Соціум

Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці
Нобелівський комітет перевіряє витік інформації про переможця премії миру після підозрілих ставок
Нобелівський комітет перевіряє витік інформації про переможця премії миру після підозрілих ставок
Трамп пройшов медичне обстеження: оголошено результати
Трамп пройшов медичне обстеження: оголошено результати
Російський Волгоград атакували безпілотники
Російський Волгоград атакували безпілотники
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua