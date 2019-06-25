День без поліетилену: киян закликали долучитися до екологічної акції



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Хоча б на день спробуйте повністю відмовитися від поліетиленових пакетів

У рамках Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів, що проходить 3 липня 2019 року, Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації запрошує всіх небайдужих киян долучитися до всесвітньої акції «День без поліетилену». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Саме в цей день, 3 липня, спробуйте повністю відмовитися від пластикових пакетів. Візьміть екоторбинку, паперовий пакет чи навіть модну плетену сумку-авоську. Чудова та безпечна для довкілля альтернатива. Інформуйте друзів, викладайте фото до соціальних мереж – просувайте ідею «екологічного» способу життя!» – закликав начальник Управління Андрій Мальований.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного ж року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари – в тому числі, й пакетів. Морські жителі ковтають шматочки пластику, що може призвести до смерті.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні.

Акція проводиться Програмою розвитку ООН спільно із Міністерством екології та природніх ресурсів України, міжфракційним об’єднанням ВРУ «Зелена енергія змін» та Zero Waste Alliance Ukraine.

Доєднатись до акції можуть як споживачі, громадські організації, так і заклади, супермаркети, магазини, ринки та інші торгові точки.

Раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав заклади торгівлі та послуг 3 липня - у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day) прожити один день без використання поліетилену.

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