Трамп заявив, що скоро оголосить про допомогу країн щодо Ормузької протоки

Дональд Трамп зазначив, що деякі країни погодилися допомогти США знову відкрити Ормузьку протоку

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що незабаром оголосить країни, які погодилися допомогти США знову відкрити Ормузьку протоку, навіть попри те, що він визнав, що багато союзників досі відхилили його пропозиції. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Є кілька, імена деяких ми незабаром оголосимо», – сказав він з Овального кабінету. «Є деякі, які справді були одразу на передовій».

Трамп наполягав на допомозі кількох союзників Сполучених Штатів у забезпеченні безпеки Ормузької протоки, яку Іран фактично перекрив після атаки США та Ізраїлю понад два тижні тому. Закриття протоки з того часу спричинило глобальну енергетичну кризу, що призвело до різкого зростання цін на нафту.

Але наразі мало країн заявили про свою готовність допомогти США, сказав Трамп.

«Мене дивує те, що вони не прагнуть допомогти», – сказав він, стверджуючи, що країни, які значною мірою залежать від протоки для видобутку нафти, такі як Китай і Японія, «повинні бути нам вдячними».

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак.

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.