Депутат Київради назвав причину скасування сьогоднішнього пленарного засідання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Депутат Київради назвав причину скасування сьогоднішнього пленарного засідання
Кличко скасував пленарне засідання Київради, заплановане на 25 вересня
фото: КМДА

Депутат Київради назвав причину, через яку проведення сесії 25 вересня виявилося недоцільним

Пленарне засідання Київради, заплановане на 25 вересня 2025 року, скасували через неготовність рішення про виділення 2,56 млрд грн на збільшення статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Через брак коштів і відсутність кворуму бюджетна комісія не ухвалила необхідного рішення, тож проведення сесії виявилося недоцільним. Про це повідомив депутат Київради Володимир Левін, ексочільник «Укрбуду» (у 2022 році), інформує «Главком».

«На останній зустрічі інвесторів за участю всіх голів фракцій було ухвалено рішення винести на бюджетну комісію питання про фінансування у розмірі 2,56 млрд грн. Ці кошти планувалося спрямувати на збільшення статутного фонду «Київміськбуду» після затвердження рішення на сесії, яка мала відбутися сьогодні», – повідомив лепутат.

За словами Левіна, збільшення статутного фонду можливе лише повною сумою, якої станом на сьогодні не віднайшли.

«Наразі в наявності є лише третина коштів, решта не зібрана. Для покриття дефіциту необхідно було знімати фінансування з інших міських програм, але за умов відсутності у бюджеті Києва 8 млрд грн, які були вилучені, зробити це неможливо. У результаті на бюджетну комісію не зібрався кворум, який мав ухвалити рішення щодо дофінансування. Відсутність такого рішення зробило проведення сесії фактично беззмістовним», – пояснив Володимир Левін.

Нагадаємо, розпорядженням міського голови Києва Віталія Кличка від 15.09.2025 року №756 пленарне засідання Київради було заплановано на 25 вересня. Згідно з попереднім порядком денним планувалося розглянути 480 проєктів рішень. Однак, учора, 24 вересня, вказане розпорядження було скасовано столичним мером – згідно з новим розпорядженням №779.

Теги: Київрада КМДА місцева влада Київ депутат фінансування Володимир Левін Віталій Кличко

