Учасників штурму Капітолію звинуватили в бажанні лінчувати Пенса і Пелосі

Обвинувач Стейсі Плескіт вказала на те, що на галявині перед будівлею Капітолію з'явилася шибениця

Прихильники колишнього президента США Дональда Трампа під час штурму Капітолію 6 січня хотіли лінчувати віце-президента Майкла Пенса і спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.

Про це на процесі імпічменту Трампу заявила обвинувач Стейсі Плескіт, передає CBS News.

За її словами, присутні в Капітолії журналісти чули, як атакуючі голосно говорили про свої наміри. Ця інформація була підтверджена пізніше заарештованими учасниками штурму, уточнила вона.

Також Плескіт вказала на те, що на галявині перед будівлею Капітолію з'явилася шибениця.

Обвинувач розповіла, що політиків довелося евакуювати з будівлі. Вона продемонструвала відео, на якому видно, як група людей на чолі з Пенсом збігає сходами Капітолію.

Нагадаємо, американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США загрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгрессвумен від демократів Ненсі Пелосі.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.

Нагадаємо, колишній агент КДБ заявив, що Росія завербувала Трампа ще 40 років тому.