Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 6-7 червня

Ювілейна виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ» у Музеї історії міста Києва триватиме до 21 червня

Цими вихідними у столиці заплановано багато цікавих культурних подій. Зокрема, на поціновувачів мистецтва чекають ювілейна виставка Івана Марчука у Музеї Києва та проєкт «Новий мілітарний пейзаж» у Київській картинній галереї. Театралів підкорюватимуть легендарний мюзикл «Чикаго» в Опереті та документальний мюзикл «Ребелія» від МУР. А особливу атмосферу літніх вечорів створять ретро-хіти у виконанні хору «Гомін» та вишукана італійська музика при свічках на даху.

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 6-7 червня, де кожен знайде відпочинок до душі.

Зміст

Музеї



«Херсон. Шовкуненко. Врятоване»

На виставці представлені твори художника з колекції Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка, які не були викрадені російськими військами під час окупації Херсона в 2022 році.

Представлені в експозиції дев’ять картин відрізняються за періодом написання та тематикою, демонструючи різноплановість творчості Олексія Шовкуненка. Серед них пейзажі з численних подорожей митця, а також імпресіоністичний краєвид із лататтям. У музейному просторі експонуються портрети першої та другої дружин Олексія Шовкуненка, а також льотчика Калениченка. З-поміж інших робіт вирізняється індустріальний пейзаж «Азовсталь».

Коли: до 26 липня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

«ARS: українське гаптування»

Виставковий проєкт охоплює близько 100 високохудожніх творів з колекції Національного музею декоративного мистецтва України – сорочки, рушники, лиштви підризників, фрагменти вишивок. Назва виставки пов’язана з латинським словом Ars, яке повертає нас у часи об’ємного та цілісного розуміння нині численних різнорідних понять: техніка, мистецтво, ремесло, віртуозність, вміння, майстерність, вправність.

Репрезентована виставка пропонує мовою понад ста пам’яток виявити різноманітність одного й того самого стібка, багатство фактур, особливостей виконання, розмаїття лічильних і вільних технік, їхніх регіональних варіацій.

Окрім того, розглянути мистецтво українського вишивання – від найпростішого шва «уперед голку», який набув на полотні рушника самобутньої назви «просо», до складних гаптарських технологій «уприкріп».

Коли: до 31 серпня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

«Коштовний спадок Козацької України»

У цій експозиції представлені 27 оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть, коли на теренах лівобережної України постала козацька держава – Гетьманщина. Ці предмети – дарунки православним храмам від представників різних соціальних верств – від гетьманів до простих козаків.

Кожен експонат виставки – унікальний художній витвір, що дозволить глибше осягнути феномен українського бароко і краще зрозуміти соціальний та адміністративний устрій Гетьманщини.

Коли: До 1 січня 2028 року (вт-нд – з 10:00 до 17:45).

Місце проведення: Скарбниця Національного музею історії України, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 12 (територія Києво-Печерської лаври).

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва триває масштабна виставка «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука.

Ювілейна експозиція відкриває багатогранний світ митця: вона розгортається на всіх виставкових поверхах музею та демонструє майже 250 творів Івана Марчука. Однією з найцікавіших родзинок експозиції є портрет третього президента України Віктора Ющенка, який нещодавно буквально повернувся із забуття. Як раніше повідомляв «Главком», Іван Марчук написав це полотно акриловими фарбами у 2003 році на замовлення близького до політика бізнесмена як знак підтримки майбутнього кандидата. Згодом під час одного з переїздів родина Ющенків загубила цю картину, і її тривалий час вважали втраченою, проте напередодні ювілею майстра роботу нарешті знайшли та передали до музею.

Коли: до 21 червня 2026 року.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

«Новий мілітарний пейзаж»

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка «Новий мілітарний пейзаж» – спільний проєкт одеських художників Ігоря Гусєва та Стаса Жалобнюка, які працюють як творча група Forest Brothers.

В експозиції представлено понад 30 широкоформатних живописних полотен, що фіксують глибоку трансформацію українського ландшафту та способу його сприйняття під впливом війни. Проєкт осмислює момент, коли війна перестає бути зовнішньою подією і стає частиною повсякденності та культурного досвіду.

Коли: до 12 липня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Театри

Мюзикл «Чикаго»

У Київському національному академічному театрі оперети пройде вистава «Чикаго». Для когось це історія про скандали, гріхи, корупцію та славу в поєднанні з пристрастю та коханням. Водночас, це професійний синтез вокалу, хореографії та акторської майстерності.

На вас чекає захоплюючий сюжет, яскраві соло та відомі хіти, що розкриють всю атмосферу Чикаго 20-х років минулого століття.

Коли: 5 червня – 17:00, 6-7 червня – 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Богема»

Колись одного разу, в Парижі, в Різдвяний вечір, коли холодний вітер нишпорив у небі між високих дахів, а святковий натовп рясно вкрив вулиці, площі та бульвари, в бідній мансарді Латинського кварталу раптом згасло дві свічки. Перша, яку тримала в руках молода дівчина, згасла від протягу, що носився темними сходами старого паризького будинку. Другу ж, що її тримав молодий хлопець, було задуто навмисно. В раптовій темряві вони лишилися вдвох і, загорнувшись у стару ковдру біля холодної грубки, почали розповідати один одному про себе.

Так починається опера Джакомо Пуччіні «Богема». Композитор написав музику цієї опери на спомин про дні своєї молодості. Працюючи над «Богемою» Пуччіні мислив кінематографічно, він писав музику опери так, ніби вона була призначена для фільму. Композитор, як геніальний тапер, звуками змалював все, що відбувається на сцені. Як тепло від розжареної грубки розповзається кімнатою. Як спіткнувся і гепнувся на крутих сходах друг поета Рудольфа філософ Коллен. Як гуде святковий натовп на паризьких вулицях у Різдвяний вечір. Як торкаються обличчя крижинки, що кружляють у зимовому повітрі перед світанком. Як останнє проміння сонця, яке сідає за паризькими дахами, падає на лице Мімі, що заснула навіки. «Люди помирають, і уряди змінюються, але мелодії «Богеми» будуть жити вічно», – так написав у листі до Пуччіні американський винахідник Томас Едісон…

Вистава удостоєна премії «Київська пектораль» у номінації «За кращу музичну виставу» 2017 року.

Коли: 6 червня, 17:00.

Місце проведення: Київська опера, вул. Межигірська, 2.

Вистава Love Revolution

Буває, так організм пнеться до кохання… А ти йому: «Не на часі! Давай вже після апокаліпсису!» А тіло: «Ніт! Ми молоді й шалені! За планом в мене: хіть, гріховодство та екстаз!» І що тут зробиш – Love Revolution.

Герої чотирьох новел класиків 1920-хх бунтуватимуть проти всього, що не дає чуттєвої насолоди, або ж сатисфакції ненаситної юності, коли відриваєшся від наративів батьків. На тлі революційних подій – кожен з них паралельно проживатиме свою приватну революцію і шукатиме власні орієнтири й «мораль».

Так, хтось із героїв, йдучи на поводу в молодечого шалу, отримає «рахунок» за комплекс меншовартості. Інший – втративши всі орієнтири, і пристрасно пірнаючи в гріх, сам зрештою шукатиме Бога. Ще один – настирливо замикатиме серце для найріднішої людини, бо не прийматиме свою ідентичність. А на героїню, що довгий час була «внє політики», чекає неочікувана метаморфоза, звісно, не без кохання.

Коли: 6 червня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Ребелія» від МУР

«Ребелія» від МУР – це мюзикл, який говорить про свободу мовою сцени та музики. На сцені МЦКМ оживає історія українського спротиву в радянські часи – чесна, болюча й водночас надихаюча. Це можливість побачити знайомі події під новим кутом і відчути, якою ціною виборювалася незалежність

Формат вистави поєднує мюзикл і документальний театр: музичні композиції від сучасних українських митців переплітаються з сильними драматичними сценами. Анахронічна структура додає динаміки й дозволяє прожити історію не як підручник, а як особистий досвід – глибокий і близький

На сцені постають Іван Світличний, В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Алла Горська та інші голоси епохи. Через їхні долі розкривається дух внутрішнього бунту, який народжується там, де є любов до свободи й гідності.

Коли: 6 червня, 18:30.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерти

Хор «Гомін»

Хор «Гомін» пропонує вашій увазі нову програму, з якою обов’язково потрібно ознайомитися. В ній ще більше улюблених ретро-композицій та ще яскравіші аранжування. Це той самий момент, коли від перших акордів перехоплює подих. Якщо ви вже бували на концерті хору, то точно розумієте, про що мова.

«Гомін» подарує особливий вечір українських хітів минулого століття. Ці пісні звучали на родинних святах і великих сценах. Знайомі мотиви отримують нове, більш масштабне звучання. На вас чекає справжнє українське свято у стилі ретро. «Цей хор, цей хор мені щоночі сниться» 2.0 – щасливі дві години для поціновувачів.

Коли: 6-7 червня, 18:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Гурт Kazka з новою програмою до свого 10-річчя

Український гурт Kazka, відомий своїм міжнародним хітом «Плакала», розпочинає серію заходів до 10-річчя творчої діяльності. Колектив, чиї треки сумарно набрали понад мільярд прослуховувань на цифрових платформах, презентує оновлену концертну програму.

Анонс відбувся одразу після завершення ювілейного туру гурту, який охопив 22 міста у США та Канаді. Організатори зазначають, що майбутні виступи поєднають головні хіти гурту та нові релізи в сучасній інтерпретації.

Коли: 7 червня, 18:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Італійська музика на даху

У неділю відбудеться вечір, де звучить те, що неможливо не любити – італійська музика у живому виконанні гурту Urban Gypsy – cонце, струни, Італія у кожній ноті.

Це будуть хіти, що пахнуть Середземним морем, апельсинами і свободою – від Volare до Caruso від Felicità до Ti Amo.

У програмі:

легендарні італійські пісні 60–90-х

мелодії, що звучали у фільмах, на вулицях Рима, у серці кожного літа

романтика, драйв, джазові акорди й трохи циганського шарму – у фірмовому стилі Urban Gypsy

Коли: 7 червня, 18:00.

Місце проведення: Галерея D12, вул. Десятинна, 12.

Стендапи

Стендап в Comedy Room

Суботній вечір буде наповнений жартами, сміхом та новими знайомствами у Comedy Room! Організатори заходу обіцяють класний стендап.

Цього вечора виступатимуть коміки: Антон Стенюк, Яна Кришталь, Влад Солонський, Марк Ільчук, Вова Грицай, Вікторія Голікова, Стас Мужайло. Ведуча – Катерина Накопюк.

Коли: 6 червня, 18:00.

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Комедійне шоу «Не проблема»

Комедійне шоу, де ваші проблеми стануть джерелом сміху та гарного настрою. Коміки не тільки вислухають ваші життєві негаразди, але й знайдуть їм найнесподіваніші та найсмішніші вирішення. Чи це любовні пригоди, труднощі на роботі, чи просто курйозні ситуації – готуйтеся сміятися до сліз, адже всі проблеми зникнуть під натиском гумору.

Приходьте, поділіться своїми історіями, і дозвольте комікам зробити їх вечірнім хітом! Ніякої серйозності – тільки сміх і позитив. Ціль шоу в тому, щоб ви вийшли від нас переконаними, що ваша проблема – не проблема.

На сцені виступатимуть коміки: Руслан Колесник, Андрій Бережко та Паша Пінчук.

Коли: 7 червня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.