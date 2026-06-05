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6-7 червня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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6-7 червня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності
фото з відкритих джерел

Зміни графіку триватимуть з початку руху і до закінчення ярмарків

Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані сезонні ярмарки на вулицях Голосіївській, Татарській, Йорданській, Миколи Закревського, Академіка Шалімова та вул. Ігоря Юхновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, із початку руху до закінчення ярмарків у суботу, 6 червня, транспорт курсуватиме:

  • автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 39 – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку  без змін;
  • автобус № 101 – від ст. м. «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 7 червня, рух громадського транспорту організують:

  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;
  • автобуси №№ 110, 112 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» і ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, х 30 травня для поліпшення транспортного обслуговування пасажирів у Києві організують рух автобуса № 58 «Станція метро «Виставковий центр» – Національний музей народної архітектури та побуту України».  

До слова, київський тролейбусний парк нарешті отримує перше оновлення за бюджетні кошти з початку повномасштабного вторгнення. До столиці вже почали доставляти нові тролейбуси марки PTS. Про це повідомляє «Главком». Останній новий тролейбус місто отримувало ще у січні 2021 року, тому ця поставка є знаковою подією для комунального транспорту столиці. Нові машини створені на базі кузовів турецького бренду Akia та оснащені системою керування виробництва «Політехносервісу». Також вони мають автономний хід до одного кілометра.

Теги: Київ громадський транспорт ярмарок

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