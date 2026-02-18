Після зміни очільника Фонду держмайна Наглядова рада Державного зембанку змінила голову

Новим керівником стала Ірина Іванова

Сьогодні головою наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк» обрано Ірину Іванову. Як стало відомо «Главкому», її кандидатуру на голосування внесла інша членкиня наглядової ради і за сумісництвом керівниця апарату Фонду державного майна Орися Мерза.

З січня 2025 року Ірину Іванову було обрано до наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк». До цього вона шість років (з 2018 по 2024 роки) працювала членкинею Рахункової палати; відповідала за аудити використання коштів Верховною Радою та її підрозділами, а також Фондом державного майна і Кабінету міністрів.

Додамо, що Наглядова рада здійснює контроль та регулює діяльність генерального директора ТОВ «Державний земельний банк» (засновником підприємства є Фонд держмайна). До складу Ради входить п’ять осіб, троє з яких є незалежними.

Як повідомляв «Главком», наприкінці січня 2026 року голова наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк» Олександр Васильченко заявив про складання повноважень як члена наглядової ради.

Перед цим новопризначений голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха звільнив двох своїх заступників Ігоря Тимошенка та Іванну Смачило, які були призначені за попереднього керівника Фонду Віталія Коваля.

Нагадаємо, що ТОВ «Державний земельний банк» створено у серпні 2024 року шляхом корпоратизації держпідприємства «Фонд аграрних інвестицій». Це був завершальний етап у реалізації проєкту «Земельний банк» перед стартом перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.