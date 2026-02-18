Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Після зміни очільника Фонду держмайна Наглядова рада Державного зембанку змінила голову

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Після зміни очільника Фонду держмайна Наглядова рада Державного зембанку змінила голову
Ірина Іванова (на фото посередині) має багаторічний досвід роботи у Рахунковій палаті
фото: glavcom.ua

Новим керівником стала Ірина Іванова

Сьогодні головою наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк» обрано Ірину Іванову. Як стало відомо «Главкому», її кандидатуру на голосування внесла інша членкиня наглядової ради і за сумісництвом керівниця апарату Фонду державного майна Орися Мерза.

З січня 2025 року Ірину Іванову було обрано до наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк». До цього вона шість років (з 2018 по 2024 роки) працювала членкинею Рахункової палати; відповідала за аудити використання коштів Верховною Радою та її підрозділами, а також Фондом державного майна і Кабінету міністрів.

Додамо, що Наглядова рада здійснює контроль та регулює діяльність генерального директора ТОВ «Державний земельний банк» (засновником підприємства є Фонд держмайна). До складу Ради входить п’ять осіб, троє з яких є незалежними.

Як повідомляв «Главком», наприкінці січня 2026 року голова наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк» Олександр Васильченко заявив про складання повноважень як члена наглядової ради.

Перед цим новопризначений голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха звільнив двох своїх заступників Ігоря Тимошенка та Іванну Смачило, які були призначені за попереднього керівника Фонду Віталія Коваля.

Нагадаємо, що ТОВ «Державний земельний банк» створено у серпні 2024 року шляхом корпоратизації держпідприємства «Фонд аграрних інвестицій». Це був завершальний етап у реалізації проєкту «Земельний банк» перед стартом перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.

Читайте також:

Теги: земля кадрові зміни Фонд державного майна влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чорна магія української політики: від Глоби до Єрмака
Чорна магія української політики: від Глоби до Єрмака
2 лютого, 07:54
Як Telegram може підірвати повоєнні вибори
Як Telegram може підірвати повоєнні вибори
Сьогодні, 09:30
Шмигаль почистив кадри Галущенка. Серія звільнень у Міненергетики
Шмигаль почистив кадри Галущенка. Серія звільнень у Міненергетики
20 сiчня, 05:22
Кабмін провів масштабні кадрові зміни
Кабмін провів масштабні кадрові зміни
22 сiчня, 15:50
Олексій Вискуб працював першим заступником міністра цифрової трансформації
Уряд призначив заступників новому міністру оборони: досьє
5 лютого, 18:38
Зіткнувшись із провалами на фронті, Кремль посилив пропаганду
Улюблена газета Трампа викрила велику брехню Путіна
18 сiчня, 17:59
У бюджетах російських регіонів немає грошей навіть на виплату заробітних плат
«Грошей немає навіть на зарплати». Регіони РФ охопила фінансова криза (перехоплення розвіди)
25 сiчня, 19:58
Відомий журналіст-розслідувач Юрій Ніколов емоційно відреагував на ініціативу з «сільськими туалетами»
Соцмережі вибухнули обуренням через план Бахматова рити туалети на Троєщині
27 сiчня, 14:22
Департамент освіти і науки готує кілька варіантів якнайшвидшого повернення учнів до очного навчання
Дарницький та Дніпровський райони частково переходять на дистанційне навчання: деталі
6 лютого, 11:59

Суспільство

Після зміни очільника Фонду держмайна Наглядова рада Державного зембанку змінила голову
Після зміни очільника Фонду держмайна Наглядова рада Державного зембанку змінила голову
Справа Галущенка. Антикорупційна прокуратура запідозрила ексміністра у фіктивному розлученні
Справа Галущенка. Антикорупційна прокуратура запідозрила ексміністра у фіктивному розлученні
Аналітики попередили про новий удар РФ
Аналітики попередили про новий удар РФ
Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Валерія Авраменка
Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Валерія Авраменка
Ключові зміни у проходженні військової служби: Міноборони дало роз’яснення
Ключові зміни у проходженні військової служби: Міноборони дало роз’яснення
В Україні вирує негода: у яких областях оголошено жовтий рівень небезпеки
В Україні вирує негода: у яких областях оголошено жовтий рівень небезпеки

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua