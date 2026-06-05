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Водій, який убив чотирьох у київському переході, – серійний порушник і пастор

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Водій, який убив чотирьох у київському переході, – серійний порушник і пастор
Понівечений Mercedes-Benz на місці аварії – водія діставали рятувальники, зараз він у реанімації під охороною
фото з відкритих джерел

49-річний мешканець Херсонщини вже побував учасником чотирьох аварій – дві з них сталися цього року

Винуватцем смертельної ДТП у Києві, де загинули четверо людей, зокрема 12-річний хлопчик, виявився 49-річний керівник баптистської общини Павло Плєшивцев. Раніше він неодноразово порушував правила дорожнього руху і потрапляв в аварії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЗМІ та Київську міську прокуратуру.

Хто винуватець

Водієм Mercedes-Benz, який на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на перехресті вулиць Уманської та Івана Світличного в Солом'янському районі, є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне».

До трагедії він уже був учасником чотирьох зафіксованих аварій – дві з них трапилися цього року. Крім того, його неодноразово штрафували за систематичне перевищення швидкості.

Деталі трагедії

Увечері 5 червня водій не впорався з керуванням і на великій швидкості в'їхав у підземний перехід, де були люди. На місці одразу загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопчик. Троє інших отримали травми.

Водій, який убив чотирьох у київському переході, – серійний порушник і пастор фото 1

Очевидці розповідали про гучний вибух – автівку підкинуло у повітря. Відео з камер спостереження, що фіксує момент удару, поширилося в мережі.

Самого водія рятувальники діставали з розбитого салону. Зараз він у реанімації під охороною поліції.

Водій, який убив чотирьох у київському переході, – серійний порушник і пастор фото 2

Що загрожує винуватцю

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Розслідування ведуть у ГУ Національної поліції Києва. Прокурори збирають матеріали для оголошення підозри.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про смертельну ДТП у Києві одразу після трагедії – тоді особу водія ще не було встановлено.

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Теги: ДТП церква прокурор водій розслідування порушник Mercedes правила відео

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