Хто має бути замість Булгакова? У мережі розгорілася суперечка через пам'ятник

Після демонтажу монумента російському письменнику на Андріївському узвозі українці почали пропонувати нових кандидатів для знакового місця в центрі Києва

Після демонтажу пам'ятника російському письменнику Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі у Києві в соцмережах розпочалася дискусія про те, хто має зайняти його місце. Одну з найгучніших пропозицій озвучив керівник Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

Біденко запропонував замінити Булгакова на Джойса

Біденко запропонував встановити на Андріївському узвозі пам'ятник ірландському письменнику Джеймсу Джойсу, якого вважають одним із найвпливовіших авторів XX століття.

скріншот із Facebook

«Шановні культурні та освічені люди, у мене для вас фантастична новина: на Андріївському узвозі звільнилося місце для пам'ятника Джеймса Джойса», – написав він.

На думку Біденка, постать Джойса значно краще відповідає сучасному баченню культурного простору столиці, ніж Булгаков. Він звернув увагу на те, що Ірландія тривалий час перебувала під владою Британської імперії, однак Джойс зумів створити літературу, яка стала символом ірландської ідентичності.

«І саме тому Джойс виглядає пристойніше, адже він показав, як можна любити своє рідне місто і людей, попри всі принади метрополії», – зазначив Біденко.

«Найелегантніша деколонізація в історії»

Автор допису також назвав можливе встановлення пам'ятника ірландському письменнику прикладом культурної деколонізації.

«Київський Bloomsday на Андріївському з Джойсом замість Булгакова була б найелегантнішою деколонізацією в історії: не просто прибрати імперське, а замінити його на культурний феномен світового рівня», – написав він.

фото із відкритих джерел

Джеймс Джойс – ірландський письменник, поет і літературний критик, якого вважають одним із найвпливовіших авторів модернізму XX століття. Найвідомішим його твором є роман «Улісс», який багато літературознавців називають одним із найважливіших творів світової літератури.

Джойс народився у Дубліні, однак більшу частину життя провів за межами Ірландії. Попри це, саме Дублін став центральним місцем дії його творів і невід'ємною частиною його творчої спадщини.

Користувачі запропонували українських письменників

Пропозиція викликала активне обговорення серед користувачів соцмереж. Частина коментаторів підтримала ідею, вважаючи її символічним кроком до переосмислення міського простору.

скріншот із Facebook

Водночас інші наголошували, що на Андріївському узвозі доцільніше встановити пам'ятник українському письменнику, який безпосередньо пов'язаний із Києвом. Серед можливих кандидатур користувачі називали Валер'яна Підмогильного та Івана Нечуя-Левицького.

скріншот із Facebook

Нагадаємо, у Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову біля Літературно-меморіального музею письменника на Андріївському узвозі.

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА повідомили, що монумент передали на зберігання спадкоємиці скульптора Миколи Рапая.