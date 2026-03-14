Бровари: внаслідок ракетної атаки РФ є загиблі та поранені

Іванна Гончар
Наслідки ворожого удару у Броварах у ніч проти 13 березня
фото: Ігор Сапожко

Наслідки удару уточнюються

У ніч на 14 березня російські терористи завдали ракетного удару по Київщині. Унаслідок ворожого обстрілу у місті Бровари загинули та отримали поранення містяни. Також є руйнування та пожежі. Про це повідомив міста Ігор Сапожко, пише «Главком».

У Броварах через ворожий ракетний удар поранення отримали вісім людей, двоє людей загинуло. Поранені перебувають у медичних закладах.

Очільник КОВА Микола Калашник також уточнив, що через удар пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення.

На кадрах, які оприлюднив Сапожко, також видно пожежу.

Бровари: внаслідок ракетної атаки РФ є загиблі та поранені фото 1
фото: Ігор Сапожко

Як повідомлялось, увечері, 6 березня окупанти обстріляли дронами Київську область. Унаслідок атаки російських ударних дронів на Київщину зафіксовано пошкодження у двох районах області.

