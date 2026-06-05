ДТП у Києві забрала життя чотирьох людей (фото)

Чотири людини загинули, ще троє громадян травмувались

5 червня, у Солом’янському районі сталася смертельна аварія, яка забрала життя чотирьох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними поліції Києва, аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.

фото: ДСНС

Внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми. Рятувальники повідомили, що водія затисло понівеченими конструкціями автомобіля. За допомогою спеціального інструмента чоловіка деблокували та передали його медикам. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

«На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні. Усі обставини встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Тим часом патрульна поліція міста Київ повідомляє, що у зв'язку з ДТП на Чоколівському бульварі, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана.

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – додали у поліції.

До слова, у селі Бежів Житомирської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль з’їхав у водойму та перекинувся, внаслідок чого загинули чотири людини.