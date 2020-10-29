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    Туман і смог: Київ знову серед міст світу з найбруднішим повітрям

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    У столиці вранці спостерігається сильний туман і смог - Туман і смог: Київ знову серед міст світу з найбруднішим повітрям
    У столиці вранці спостерігається сильний туман і смог
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Київ другий день поспіль тримається у списку мегаполісів світу із найбруднішим повітрям

    Станом на 8 годину ранку 29 жовтня Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 136 при нормі у 50.

    Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

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    Сьогодні вранці у Києві сильний туман. Видимість не перевищує 500 м.

    Нагадаємо, станом на ранок 28 жовтня Київ знаходився на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Згодом Київ опустився на 10 місце світового рейтингу, а пізно ввечері – на восьме.

    У жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

    Раніше у коментарі «Главкому» директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснив таку ситуацію збігом двох факторів: туман та наслідки людської діяльності

    екологія Київ рейтинг повітря
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