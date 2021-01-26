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    Дихайте глибше: дощ очистив повітря в Києві майже до ідеального стану

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    Погодні умови сприяли очищенню повітря в Києві від забруднюючих речовин - Дихайте глибше: дощ очистив повітря в Києві майже до ідеального стану
    Погодні умови сприяли очищенню повітря в Києві від забруднюючих речовин
    Фото з відкритих джерел

    У більшості районів Києва якість повітря характеризується як «добра»

    Станом на 9:45 26 січня Київ знаходиться на 57 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 52 при нормі у 50. Рівень забруднення повітря характеризується як «помірний».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта також свідчить про чисте повітря в Києві.

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва якість повітря «добра» або «помірна».

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    Зазначимо, що в Києві з 24 січня йдуть дощі. 25 і 26 січня у столиці пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий). 

    Нагадаємо, тиждень тому, 20 січня, Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Як пояснили екологи, забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури. 

    Теги: екологія Київ повітря
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