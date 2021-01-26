Дихайте глибше: дощ очистив повітря в Києві майже до ідеального стану

Дихайте глибше: дощ очистив повітря в Києві майже до ідеального стануграфіка
У більшості районів Києва якість повітря характеризується як «добра»
Станом на 9:45 26 січня Київ знаходиться на 57 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 52 при нормі у 50. Рівень забруднення повітря характеризується як «помірний».
Інтерактивна карта також свідчить про чисте повітря в Києві.
Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва якість повітря «добра» або «помірна».
Зазначимо, що в Києві з 24 січня йдуть дощі. 25 і 26 січня у столиці пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).
Нагадаємо, тиждень тому, 20 січня, Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Як пояснили екологи, забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.