Дихайте глибше: дощ очистив повітря в Києві майже до ідеального стану

Погодні умови сприяли очищенню повітря в Києві від забруднюючих речовин

У більшості районів Києва якість повітря характеризується як «добра»

Станом на 9:45 26 січня Київ знаходиться на 57 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 52 при нормі у 50. Рівень забруднення повітря характеризується як «помірний».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта також свідчить про чисте повітря в Києві.

Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва якість повітря «добра» або «помірна».

Зазначимо, що в Києві з 24 січня йдуть дощі. 25 і 26 січня у столиці пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, тиждень тому, 20 січня, Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Як пояснили екологи, забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.