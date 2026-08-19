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Прокуратура вимагає від мерії Києва встановити межі парку імені Івана Багряного

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Прокуратура вимагає від мерії Києва встановити межі парку імені Івана Багряного
Парк імені Івана Багряного належить до природно-заповідного фонду місцевого значення
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Через тривалу відсутність офіційно визначених меж неможливо належно контролювати використання заповідної території

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом, у якому вимагає зобов’язати столичну владу забезпечити проведення робіт із землеустрою та встановити межі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк імені Івана Багряного». Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Парк належить до природно-заповідного фонду місцевого значення, має особливий охоронний статус та рекреаційну, екологічну й історико-культурну цінність для громади.

Через тривалу відсутність офіційно визначених меж неможливо належно контролювати використання заповідної території. Це створює прямі ризики самовільного зайняття ділянок, незаконного будівництва та руйнування екосистеми парку.

Відсутність офіційно визначених меж парку унеможливлює належний контроль за використанням заповідної території
Відсутність офіційно визначених меж парку унеможливлює належний контроль за використанням заповідної території
фото: Київська міська прокуратура

Київський окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі щодо бездіяльності міських структур.

Нагадаємо, комунальна корпорація «Київавтодор» безпідставно виплатила підрядникам 76 млн грн за висадку екзотичних зелених насаджень замість ремонту аварійної інфраструктури міста. Результати аудиту загрожують посадовцям кримінальними справами. За словами голови Держаудитслужби, під час перевірки дорожньої корпорації було виявлено численні серйозні порушення, які вже стали підставою для правоохоронних органів. Зокрема, майже всі підрядники вирішили незаконно «компенсувати» витрати на логістику (перевезення та доставку матеріалів), хоча за умовами тендерів мали робити це за власний рахунок.

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Теги: прокуратура Київ парк

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