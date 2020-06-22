Фонд гарантування закликав вкладників забрати компенсації на 3 млрд грн



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Фонд гарантування закликає вкладників забрати компенсації на 3 млрд грн

З 95 банків, які були передані в управління Фонду з 2014 році, уже завершено ліквідацію 45 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликає вкладників збанкрутілих банків забрати компенсації на 3 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

«З 95 банків, які були передані в управління Фонду з 2014 році, уже завершено ліквідацію 45 банків. У решті банків теж уже завершується термін ліквідації. Фонд гарантування виплачує всі кошти виключно протягом процедури ліквідації. На сьогодні сума невиплачених коштів складає близько трьох мільярдів гривень», – зазначається у повідомлені.

Згідно з повідомленням, з 2014 року Фонд виплатив майже 90 млрд грн гарантованих виплат двом мільйонам вкладників.

У березні 2020 року вкладники неплатоспроможних банків в межах гарантованого відшкодування отримали 24,4 млн грн.

Усього за I квартал 2020 року вкладникам виплачено гарантованого відшкодування на загальну суму 69,4 млн грн.

Як повідомлялося, у Нацбанку повідомили, що вступ Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів відкладається.

Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.