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    Економіка та фінанси

    Фонд гарантування закликав вкладників забрати компенсації на 3 млрд грн

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    Фонд гарантування закликає вкладників забрати компенсації на 3 млрд грн - Фонд гарантування закликав вкладників забрати компенсації на 3 млрд грн
    Фонд гарантування закликає вкладників забрати компенсації на 3 млрд грн

    З 95 банків, які були передані в управління Фонду з 2014 році, уже завершено ліквідацію 45 банків

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликає вкладників збанкрутілих банків забрати компенсації на 3 млрд грн.

    Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

    «З 95 банків, які були передані в управління Фонду з 2014 році, уже завершено ліквідацію 45 банків. У решті банків теж уже завершується термін ліквідації. Фонд гарантування виплачує всі кошти виключно протягом процедури ліквідації. На сьогодні сума невиплачених коштів складає близько трьох мільярдів гривень», – зазначається у повідомлені.

    Згідно з повідомленням, з 2014 року Фонд виплатив майже 90 млрд грн гарантованих виплат двом мільйонам вкладників.

    У березні 2020 року вкладники неплатоспроможних банків в межах гарантованого відшкодування отримали 24,4 млн грн.

    Усього за I квартал 2020 року вкладникам виплачено гарантованого відшкодування на загальну суму 69,4 млн грн.

    Як повідомлялося, у Нацбанку повідомили, що вступ Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів відкладається.

    Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.

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    економіка банки фінанси ФГВФЛ
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