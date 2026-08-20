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Росія атакує Київ, пошкоджено будинок та дитячу лікарню, є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ, пошкоджено будинок та дитячу лікарню, є постраждалі
Київ під атакою окупантів
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

У ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакує Київ балістикою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка. 

Кличко повідомив, що Київ перебуває під атакою балістики: «Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!»

Мер столиці повідомив, що у Святошинському районі є влучання на територію нежитлової забудови. У Дарницькому – теж палають нежитлові приміщення.

«На столицю ще летять ракети. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Моніторингові канали пишуть, що під атакою знаходиться енергетична інфраструктура Києва та області.

Київська МВА пише, що у Соломʼянському районі пошкоджено 5-ти поверховий житловий будинок. Інформація про потерпілих уточнюється.

Оновлено 00:30

Кличко повідомив про виклики медиків у Соломʼянський та Дарницький райони. Бригади прямують.

У КМВА зазначили, що у Соломʼянському районі фіксується пошкодження медичного закладу.

Мер столиці уточнив, що у Соломʼянському районі пошкоджене приміщення дитячої лікарні. Повибивало вікна, на території горять автівки.

Оновлено 00:40

У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, люди заблоковані в укритті. Екстрені служби прямують на місце. У Святошинському горять складські приміщення.

Також у Святошинському районі – руйнування приміщень на території нежитлової забудови.

Оновлено 00:55 

Наразі четверо постраждалих у столиці.

Як відомо, президент США Дональд Трамп змінив позицію щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot через побоювання, що критично важлива американська технологія може потрапити до рук Росії.

Раніше американський президент подавав передачу Україні секретних креслень найсучаснішої американської ракети як доволі просту справу. Під час саміту НАТО в Анкарі в липні Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про готовність Вашингтона надати відповідний дозвіл.

Також американські компанії Lockheed Martin і Raytheon не поспішають передавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, побоюючись, що українські підприємства зможуть виготовляти їх дешевше та швидше, ніж у США. 

За інформацією The Atlantic, офіційно компанії посилаються на ризики витоку технологій та передачі інтелектуальної власності. Однак, як зазначає видання з посиланням на джерело в Конгресі США, головна проблема – можливість того, що Україна вдосконалить Patriot і налагодить його масштабне виробництво за значно нижчою собівартістю, ніж у Сполучених Штатах.

 

 

Теги: Київ вибух

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