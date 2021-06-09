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    Поліція викрила групу сутенерів, які діяли в Києві та області (фото, відео)

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    Послуги сексуального характеру за грошову винагороду надавали 15 жінок віком від 18 до 30 років, в тому числі й іноземки - Поліція викрила групу сутенерів, які діяли в Києві та області (фото, відео)
    Послуги сексуального характеру за грошову винагороду надавали 15 жінок віком від 18 до 30 років, в тому числі й іноземки
    Фото: Нацполіція

    Добова виручка «фірму» з надання послуг сексуального характеру становила близько 30 тис. грн

    У ніч на 8 червня працівники управління міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури викрили злочинну діяльність сутенерів. Злочинна група займалась звідництвом та утриманням місць розпусти. Організаторкою «бізнесу» виявилась 31-річна мешканка Бориспільщини, яка разом із 20-річним співмешканцем створила «фірму» з надання послуг сексуального характеру. Виручка «фірми» становила близько 30 тис. грн щодоби. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що організаторка підшукувала та запрошувала дівчат на роботу, а її співмешканець забезпечував «працівниць» усім необхідним, а також здійснював їхню охорону.

    20-ти та 21-річна адміністраторки контролювали роботу «працівниць» фірми: приймали замовлення від клієнтів, розповідали про послуги та цінову політику, вели обліки з розподілу заробітної плати.

    Сам будинок розпусти знаходився у добре замаскованій квартирі в столиці.

    Правоохоронці з’ясували що послуги сексуального характеру за грошову винагороду надавали 15 жінок віком від 18 до 30 років, в тому числі й іноземки. За годину роботи кожна отримувала близько 3 тис. грн. 50% зароблених коштів дівчата віддавали організаторам бізнесу.

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    Поліція викрила групу сутенерів, які діяли в Києві та області (фото, відео)
    Поліція викрила групу сутенерів, які діяли в Києві та області (фото, відео)
    Поліція викрила групу сутенерів, які діяли в Києві та області (фото, відео)
    Поліція викрила групу сутенерів, які діяли в Києві та області (фото, відео)
    Поліція викрила групу сутенерів, які діяли в Києві та області (фото, відео)
    Поліція викрила групу сутенерів, які діяли в Києві та області (фото, відео)

    Правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів і вилучили низку речових доказів, які підтверджують їхню причетність до вчинення вказаних злочинів.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

    Вирішується питання про повідомлення підозри фігурантам. Запобіжний захід обере суд.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Київщина проституція сутенерство
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    Поліція викрила групу сутенерів, які діяли в Києві та області (фото, відео)