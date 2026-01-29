Прокуратура просить Кличка прибрати несанкціоноване сміттєзвалище на Осокорках

Засмічена земельна ділянка розташована вздовж вулиці Колекторної у Дарницькому районі міста Києва

Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулась з позовом до суду, в якому просить зобов’язати Київську міську державну адміністрацію вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Мова йде про засмічену земельну ділянку, розташовану вздовж вулиці Колекторної у Дарницькому районі міста Києва. За даними прокуратури, на цій ділянці тривалий час складувались побутові та будівельні відходи. Загальна площа засмічення складає майже 0,7 га, що встановлено за участі спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу.

«Водночас КМДА як орган, уповноважений вирішувати питання поводження з подібними сміттєзвалищами у столиці, забезпечувати ліквідацію несанкціонованих неконтрольованих звалищ відходів – не вживає заходів, що свідчить про її бездіяльність», – наголошують упрокуратурі.

Варто зазначити, що це вже другий аналогічний позов Дарницької окружної прокуратури до КМДА. Попередній позов стосується ліквідації стихійного сміттєзвалища, розташованого від вулиці Соломії Крушельницької, 15 у бік вулиці Колекторної у Дарницькому районі міста Києва, він перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, на столичній Оболоні було ліквідовано масштабне несанкціоноване сміттєзвалище площею 2,5 га, яке утворилося на земельній ділянці вздовж вулиці Вишгородської, що перебуває у користуванні державного підприємства. Ця земельна ділянка перебуває у користуванні державного підприємства, а її цільове призначення – ведення сільськогосподарської діяльності.

Раніше повідомлялося, що у київському парку «Балка Проня» ліквідують сміттєзвалище, яке використовувалося для незаконного скидання відходів, небезпечних для здоров'я людей та довкілля. Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду міста Києва, яким задоволено позов Солом’янської окружної прокуратури м.Києва та зобов’язано КП «ШЕУ Солом’янського району м. Києва» усунути порушення вимог природоохоронного законодавства, ліквідувавши несанкціоноване сміттєзвалище.