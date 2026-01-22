На Вінниччині посадовицю ТЦК викрито на корупційній схемі

Жінка нібито вимагала $5 тисяч за «допомогу» в оформленні грошової допомоги

Посадовиці Тульчинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Вінниччині повідомили про підозру у вимаганні грошей у матері загиблого військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у квітні 2023 року посадовиця запропонувала жінці «допомогу» в оформленні одноразової грошової допомоги після загибелі її сина. Вона пообіцяла вплинути на рішення інших працівників ТЦК та СП.

У грудні 2023 року, після призначення виплати, підозрювана, за версією слідства, зажадала $5 тисяч за свій «вплив». Жінка перерахувала 190 тисяч гривень на банківський рахунок, після чого кошти були зняті готівкою через різні банкомати.

Дії посадовиці кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Підозрювану відсторонили від посади та обрали запобіжний захід.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неналежні умови утримання військовозобов’язаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП. За його словами, йдеться про антисанітарію, відсутність нормальних спальних місць і базових умов для гігієни. Він звернувся до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської ОВА з вимогою забезпечити належні умови.