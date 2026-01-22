Головна Вінниця Новини
На Вінниччині посадовицю ТЦК викрито на корупційній схемі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
На Вінниччині посадовицю ТЦК викрито на корупційній схемі
Посадовицю ТЦК викрили на хабарі від родини загиблого
фото: Офіс Генерального прокурора

Жінка нібито вимагала $5 тисяч за «допомогу» в оформленні грошової допомоги

Посадовиці Тульчинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Вінниччині повідомили про підозру у вимаганні грошей у матері загиблого військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у квітні 2023 року посадовиця запропонувала жінці «допомогу» в оформленні одноразової грошової допомоги після загибелі її сина. Вона пообіцяла вплинути на рішення інших працівників ТЦК та СП.

У грудні 2023 року, після призначення виплати, підозрювана, за версією слідства, зажадала $5 тисяч за свій «вплив». Жінка перерахувала 190 тисяч гривень на банківський рахунок, після чого кошти були зняті готівкою через різні банкомати.

Дії посадовиці кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Підозрювану відсторонили від посади та обрали запобіжний захід.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неналежні умови утримання військовозобов’язаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП. За його словами, йдеться про антисанітарію, відсутність нормальних спальних місць і базових умов для гігієни. Він звернувся до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської ОВА з вимогою забезпечити належні умови.

