У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру

Сьогодні, 23 січня, Національна поліція України проводить слідчі дії у Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації. Директору відомства вручено повідомлення про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланняс на пресслужбу КМДА.

Повідомляється, що слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року «Про здійснення запозичення», яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради. У Департаменті фінансів наголошують, що діяли виключно в межах бюджетного законодавства та виконували рішення, ухвалене Київською міською радою, яке є обов’язковим до виконання. Водночас слідство називає ці дії Департаменту неправомірними та такими, що нанесли збитки бюджету Києва.

Обшуки розпочалися вранці за місцем проживання очільника Департаменту, після чого продовжилися у службових кабінетах відомства. У Департаменті фінансів повідомили, що надали правоохоронцям усі запитувані матеріали та документи у повному обсязі.

У Департаменті фінансів уточнили, що йдеться про рішення 2020 року, та назвали порушене кримінальне провадження безпідставним і таким, що має ознаки політичної вмотивованості.

Директором Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації є Репік Володимир Михайлович. Він очолює дану посаду з 2012 року.

З 2010 до 2012 року Репік працював начальником Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Нагадаємо, на початку грудня року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нові підозри в межах операції «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Йдеться про ексзаступника голови Київської міської державної адміністрації та його спільника. За версією слідства, у 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб «будівель», які нібито побудували ще на початку 90-х. Ці «об’єкти» потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міської ради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування «будівель» та передачі цих ділянок у їхнє користування.