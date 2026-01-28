КМДА спростувала інформацію про смерть жінки нібито від холоду

Жінка померла у квартирі на столичному Подолі

Поширена в мережі інформація про жінку, яка нібито замерзла у власній квартирі, не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця. Закликаємо представників медіа та користувачів соцмереж користуватися перевіреними офіційними джерелами та утримуватися від поширення емоційних, маніпулятивних і недостовірних повідомлень», – йдеться у повідомленні.

Також поліція спростовує інформацію про загибель жінки через переохолодження у квартирі на столичному Подолі. «Сьогодні соцмережі та деякі медіа поширили недостовірну інформацію про те, що у квартирі багатоповерхівки від холоду померла літня жінка, а її квартира покрилась льодом після прориву водопроводу. Інформуємо, що подія відбулась близько двох тижнів тому. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху», – зазначають правоохоронці.

Зазначається, що під час аварійного відкриття дверей поліцейські виявили 88-річну жінку без ознак життя. Приміщення квартири було сухим, за виключенням ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубовідводу. Тіло жінки було направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть киянки настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця.

Зауважимо, що «Новая газета Европа» написала, що в Києві знайшли мертвою літню жінку, яка пережила Голокост. Сусіди кажуть, що вона замерзла у власній квартирі. «Мертва баба Женя миттєво вкрилася льодом. Вона не розкладалася. Це була крижана скульптура, пам’ятник ще одній жертві Голокосту, яку ідейні нащадки Адольфа наздогнали через 80 з гаком років», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

До слова, попри те, що зараз у столиці тримається температура близько нуля, вже на вихідних синоптики прогнозують різке похолодання. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов закликав киян та голів ОСББ використати це «вікно» для термінової підготовки підвалів до морозів.

Як повідомлялося, на столичних Теремках з 9 січня в кількох багатоквартирних будинках немає опалення. Через тривале похолодання вже фіксують пошкодження водопровідних і каналізаційних труб. Мешканці одного з будинків заявляють, що голова кооперативу фактично не виконує своїх обов’язків, тож людям доводиться самостійно запобігати аваріям інженерних мереж.