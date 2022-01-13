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    Дитина прожила 55 днів: прокуратура відсторонила київського акушера від роботи у клініці

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    У Києві відсторонили від роботи акушера-гінеколога, з чиєї вини померло немовля - Дитина прожила 55 днів: прокуратура відсторонила київського акушера від роботи у клініці
    У Києві відсторонили від роботи акушера-гінеколога, з чиєї вини померло немовля
    фото з відкритих джерел

    Лікаря підозрюють у допущенні медичної помилки під час проведення пологів, внаслідок чого дитина померла

    Акушера-гінеколога, якого підозрюють у медичній помилці, внаслідок чого померла новонароджена дитина, усунули від роботи у столичній приватній клініці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва відсторонено від зайняття лікарською практикою лікаря-акушера-гінеколога приватної клініки, який підозрюється в допущенні медичної помилки під час проведення пологів, що спричинила смерть новонародженої дитини.

    Згідно із матеріалами досудового розслідування, у травні 2020 року під час ведення пологів 32-річної породіллі, лікар-акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно прийняв рішення про проведення операції кесаревого розтину. Внаслідок цього новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервовій системі, від яких померла через 55 днів.

    За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження та призначено комплексну судово-медичну експертизу, яка підтвердила причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю немовляти.
    Дії лікаря кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 КК України – неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

    Досудове розслідування здійснюється Оболонським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

    Теги: прокуратура Київ смерть розслідування час
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    Дитина прожила 55 днів: прокуратура відсторонила київського акушера від роботи у клініці