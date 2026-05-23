Дівчатка слухали російську музику на Алеї Слави в Обухові: чим усе закінчилось

Надія Карбунар
Алея Слави в Обухові
фото з відкритих джерел
Поліція розпочала перевірку обставин

У місті Обухів двоє неповнолітніх дівчат, перебуваючи на Алеї Слави, слухали музику російського виконавця та танцювали. Відповідне відео під час моніторингу соціальних мереж виявили правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Поліцейські зареєстрували інформацію до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до даного правопорушення. Ними виявилися дві 13-річні дівчинки.

Поліція з’ясувала, що дане відео було знято та опубліковане дітьми ще у 2024 році, після чого його видалили. За даним фактом триває перевірка та встановлюються всі обставини події. Після цього буде прийняте відповідне рішення.

Нагадаємо, в Обухові під Києвом невідомі слухали посеред ночі російську пропагандистську пісню «Матушка земля». 

Тим часом, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час презентації щорічного звіту заявила, що російська мова стрімко втрачає позиції в українському культурному просторі. Зміни фіксують у театрах, книговиданні та медіа. 

У 2025 році в Україні суттєво посилили контроль за дотриманням мовного законодавства. За даними уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, кількість заходів державного контролю зросла на 32%, а відкритих справ — на 63%. Загалом було винесено 706 постанов у справах про адміністративні правопорушення, з яких 404 завершилися попередженнями, а у 95 випадках застосовано штрафи. Івановська наголошувала, що головною метою є зміна мовної поведінки, а не покарання.

 

