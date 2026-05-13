Ударив ножем під час сварки: мешканцю Боярки загрожує до 10 років за вбивство знайомого

Конфлікт між 44-річним фігурантом та його 73-річним знайомим виник під час спільного вживання алкогольних напоїв

У місті Боярка місцевий житель під час конфлікту завдав тяжкого тілесного ушкодження знайомому, від якого потерпілий помер на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці встановили, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між 44-річним фігурантом та його 73-річним знайомим виник конфлікт. Під час сварки зловмисник наніс товаришу удар ножем в область ноги, пошкодивши судини. Від втрати крові постраждалий помер на місці події.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

