Ударив ножем під час сварки: мешканцю Боярки загрожує до 10 років за вбивство знайомого

Ірина Міллер
Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання
фото: Національна поліція України/Facebook

Конфлікт між 44-річним фігурантом та його 73-річним знайомим виник під час спільного вживання алкогольних напоїв

У місті Боярка місцевий житель під час конфлікту завдав тяжкого тілесного ушкодження знайомому, від якого потерпілий помер на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

Правоохоронці встановили, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між 44-річним фігурантом та його 73-річним знайомим виник конфлікт. Під час сварки зловмисник наніс товаришу удар ножем в область ноги, пошкодивши судини. Від втрати крові постраждалий помер на місці події.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали 22-річного громадянина Росії, якого підозрюють у нападі з ножем на місцевого жителя. Потерпілий намагався врятуватися через вікно квартири на 11 поверсі, однак зірвався та загинув. Інцидент стався 8 травня у багатоповерхівці на проспекті Оболонському. До поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який випав із вікна житлового будинку. Загиблим виявився 22-річний киянин. 

Також повідомлялося, що столичні поліцейські затримали іноземця, який із ножем напав на киянина та тяжко його травмував. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що нападник разом із компанією підійшов до хлопця, який сидів на лавці, та почав провокувати конфлікт. У подальшому зловмисник раптово вдарив 22-річного хлопця ножем у живіт та втік. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували медики.

Уламки дрона впали в Оболонському районі столиці, руйнувань і постраждалих немає
У Києві відкривається виставка робіт оборонця Маріуполя, створених після 35 місяців полону
Ударив ножем під час сварки: мешканцю Боярки загрожує до 10 років за вбивство знайомого
У Києві затримано дезертира, який реєстрував термінали Starlink для РФ
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці працює ППО
Онлайн-запис у садочки Києва: що зміниться вже у травні

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
