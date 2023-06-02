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У декількох районах Києва впали ракетні уламки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У декількох районах Києва впали ракетні уламки
Рятувально-пожежні служби працюють на місцях падіння уламків у Дарницький та Подільському районах Києва
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння травʼяного настилу

Під час нічної повітряної тривоги в ніч на 2 четвня в Києві у Дарницький та Подільському районах впали уламки ворожих повітряних цілей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, уже після завершення повітряної тривоги в Дарницькому районі Києві на дорозі було виявлено тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба прямує на місце.

Крім того, у Подільському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння травʼяного настилу. Екстрені служби працюють на місці. Наразі даних щодо жертв і руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога цієї ночі тривала майже три години. У ніч на 2 червня в Києві та області пролунала серія вибухів. Російські загарбники завдали чергового повітряного удару по столиці. Цього разу, попередньо, атакували дронами Shahed та крилатими ракетами типу Х-101/555 одночасно. У повітряному просторі над Києвом та навколо міста силами протиповітряної оборони, за попередніми даними, були знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. 

Теги: пожежа Київ уламки ракет

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